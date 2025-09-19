Oportunidad de negocio en la España vaciada: este pueblo de Guadalajara alquila su bar por solo 162 euros al mes

Entre la Alcarria y el Alto Tajo se ubica un pequeño pueblo de apenas 70 habitantes que ha lanzado una oferta en busca de emprendedores que apuesten por la España vaciada. Se trata de El Recuenco (Guadalajara) cuyo ayuntamiento ha abierto el concurso de arrendamiento de su bar-restaurante municipal.

Esta licitación se enmarca dentro de las diferentes medidas que están desarrollando para atraer nuevos vecinos. En este sentido, están rehabilitando viviendas para ponerlas en el mercado a precios muy reducidos y así captar población.

Este bar-restaurante es el punto de encuentro social del pueblo. Por ello, las condiciones del contrato están pensadas para facilitar al máximo el inicio de la actividad. El precio de salida es de solo 162 euros al mes (IVA incluido).

El periodo de carencia es de nueve meses, de manera que el adjudicatario no tendrá que pagar el alquiler durante ese tiempo para dar más holgura a la inversión inicial. La duración del contrato será de cuatro años, prorrogables por mutuo acuerdo de ambas partes.

"Queremos atraer a quienes compartan la visión de que tenemos un gran potencial en hostelería y restauración. Los buenos profesionales triunfan en cualquier rincón del mundo", destaca el alcalde, Enrique Collada.

Exterior del bar municipal de El Recuenco. Maps

Las ofertas deberán presentarse en las oficinas del ayuntamiento o a través de correo postal (comunicándolo al consistorio) antes del próximo 8 de octubre.

Los requisitos para participar son estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social y acreditar una solvencia económica mínima de 1.684 euros para asegurar la fianza, garantía y seis meses de renta.

En cuanto a los criterios que se valorarán destacan los siguientes:

La ampliación del horario de apertura respecto al mínimo obligatorio (hasta 30 puntos).

respecto al mínimo obligatorio (hasta 30 puntos). Experiencia en gestión de negocios y en hostelería (hasta 30 puntos).

(hasta 30 puntos). La oferta económica presentada (hasta 40 puntos).

Por si fuera poco, el Ayuntamiento de El Recuenco se compromete a colaborar en la búsqueda de una vivienda para el inversor y su familia. "Este concurso no solo busca abrir un negocio, sino reforzar la vida social del pueblo y ofrecer una oportunidad al talento", concluye el regidor.

Toda la información de esta oportunidad de negocio está disponible en el Perfil de Contratante de la Sede Electrónica municipal.