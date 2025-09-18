Guadalajara celebra con éxito un histórico y rápido encierro por el casco antiguo: sin incidentes graves

Guadalajara ha vivido esta mañana con emoción el primer encierro de las Ferias y Fiestas 2025 donde los toros de punta de la ganadería 'El Capea' han recorrido después de varias décadas las principales calles del Casco Histórico en tan solo 2 minutos y 3 segundos.

Afortunadamente no se han producido incidencias graves, más allá de una caída leve en la zona de Arenas. A este respecto, el concejal de Festejos, Santiago López, ha agradecido el trabajo de Policía Local, Protección Civil, voluntarios y resto de personal implicado para que el "encierro se desarrollara con total normalidad y seguridad".

Uno de los reses se ha quedado rezagado en los corrales de Abastos, pero "no se incorporó al recorrido para garantizar el bienestar del animal, la seguridad de los corredores y del público", ha aclarado el edil.

Primer encierro de la feria de Guadalajara 2025. Ayuntamiento

Esta tradición taurina con 700 años de historia ha comenzado con el tradicional lanzamiento de los tres cohetes desde la torre del campanario del ayuntamiento. Minutos antes, la alcaldesa, Ana Guarinos, ha participado en el acto simbólico de descubrimiento de la puerta del nuevo recorrido en el entorno del mercado de Abastos.

"Hemos visto la cara de emoción de nuestros vecinos al ver los toros correr por el casco histórico. Son imágenes nunca vistas que ya forman parte de nuestra memoria colectiva, gracias a la valentía de nuestra alcaldesa, Ana Guarinos", ha subrayado López.

Acto simbólico antes del inicio del festejo. Ayuntamiento de Guadalajara

Este año, los cuatro encierros previstos de la feria partirán a las 8:00 horas desde el Mercado de Abastos y saldrán hacia la Cuesta del Reloj, Calle Mayor, Santo Domingo y San Ginés para finalizar en el Coso de las Cruces.

La masiva afluencia de esta primera cita ensalza la apuesta de Guadalajara por convertir esta tradición en una Fiesta de Interés Turístico Nacional.