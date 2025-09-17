Activado el protocolo por la presencia de patos con gripe aviar en un lago de Guadalajara

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado el protocolo de sanidad animal al haberse detectado un nuevo foco de gripe aviar en varios patos del lago del parque Valdeluz de Yebes (Guadalajara).

Durante su encuentro con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado que el Gobierno regional puso en marcha el protocolo después de que el Ayuntamiento diese el aviso por la posible presencia de aves infectadas en este lugar.

De esta manera, los técnicos de la Junta "recogieron las aves y las llevaron a analizar a los laboratorios competentes", donde confirmaron el positivo por gripe aviar.

A partir de ese momento, el Ayuntamiento de Yebes-Valdeluz cerró el acceso al lago para evitar la posible propagación del virus.

"Los protocolos son claros. Hay que establecer perímetros de protección, controlar qué personas son las que han tenido contactos con estas aves para vigilarlas y comprobar que no existe riesgo de exposición o contagio", ha zanjado la consejera.

Tercer foco

Este foco es el tercero de gripe aviar que se detecta este verano en Castilla-La Mancha. El pasado 8 de septiembre, en otra localidad guadalajareña, Pozo, tuvieron que ser sacrificadas 37.000 gallinas en una explotación de recría para evitar la propagación del virus ante la presencia de positivos.

Antes, en julio, se dio una situación similar en Alcolea de Tajo (Toledo). En este caso, el sacrificio afectó a 50.000 gallinas.