La Plaza Mayor de Guadalajara se "queda pequeña" en un arranque de fiestas 'salvaje', vibrante y multitudinario

El balcón del Ayuntamiento de Guadalajara se ha convertido este lunes en el escenario del esperado pregón y chupinazo que marca el inicio de la Semana Grande de las Ferias y Fiestas, con una Plaza Mayor abarrotada de peñistas.

Este año, el protagonismo ha recaído en la Peña El Buey, que celebra su 35 aniversario como parte esencial del alma festiva de la ciudad.

Jorge García, presidente de la peña, ha ofrecido un pregón cargado de reivindicación y orgullo peñista. "Ser peñista es mucho más que ponerse un pañuelo al cuello; es cultura, tradición, amistad y familia", ha subrayado, al tiempo que ha pedido al Ayuntamiento "un compromiso firme con su reconocimiento y cuidado".

El momento más inesperado y celebrado ha llegado cuando, en mitad del pregón, la cantante Isabel Aaiún ha irrumpido en el balcón, desatando la euforia de la multitud al ritmo de "La Potra Salvaje". La plaza, en la que se concentraban las 22 peñas activas de la ciudad —con dos nuevas incorporaciones este año—, ha estallado en cánticos y bailes.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha resaltado el gran ambiente que se ha vivido en el arranque de las fiestas. "La Plaza Mayor se nos queda pequeña ante tantas ganas de fiesta", ha señalado, destacando también "la gran expectación que existe entre la ciudadanía por el nuevo recorrido de los encierros, uno de los grandes estrenos de estas Ferias".

Tras el estallido del chupinazo, el tradicional Desfile de Peñas y Charangas ha tomado el centro de la ciudad con un río humano de camisetas, pancartas, instrumentos y disfraces que ha recorrido la calle Mayor, la plaza de Santo Domingo y la calle Virgen del Amparo, hasta enlazar con la calle Toledo y la avenida de Castilla.

El único momento triste de la tarde ha llegado cuando un menor de 12 años ha resultado herido grave al ser atropellado por una carroza. Este suceso ha tenido lugar sobre las 21:15 horas en la calle Virgen del Amparo, junto a la iglesia de San Ginés.

La Semana Grande, en honor a la Virgen de la Antigua, se celebrará hasta el 21 de septiembre con 229 actividades, la cifra más alta registrada hasta ahora. El programa incluye conciertos con artistas internacionales como Leiva, María Becerra o Fangoria, más de 20 actuaciones populares, espectáculos taurinos, charangas, gigantes y cabezudos, exposiciones y actividades familiares.