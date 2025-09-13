Vega anuncia a los alcaldes de Guadalajara la digitalización de la red provincial de carreteras

El presidente de la Diputación de Guadalajara, José Luis Vega, ha avanzado durante la tradicional Recepción de Alcaldes y Concejales celebrada este viernes que la institución iniciará un proyecto de digitalización de toda la red provincial de carreteras.

Vega ha explicado que esta iniciativa se enmarca "en el trabajo que estamos desarrollando desde 2019 para modernizar y ampliar los servicios que presta la Diputación a los ayuntamientos y la ciudadanía de la provincia".

En ese sentido, ha recordado que ya se ha puesto en marcha la plataforma 'Provincia Digital', donde se recopilan datos sobre servicios básicos de los municipios, y ha defendido que la digitalización de las carreteras seguirá “la misma filosofía”.

Según ha detallado, los aproximadamente 1.600 kilómetros de la red provincial dispondrán de información en tiempo real sobre incidencias o alertas meteorológicas, de forma que "se podrá actuar cuando y donde sea necesario con mayor rapidez", además de facilitar datos útiles a los conductores.

El presidente ha anunciado también la reordenación de los Centros Comarcales, para que su personal se dedique "única y exclusivamente a su función principal, que es reparar averías, atender necesidades de los pueblos de la provincia y el servicio de las brigadas". Para lograrlo, ha avanzado que los presupuestos de 2026 incluirán un nuevo equipo que asumirá tareas de contratación y mantenimiento.

Asimismo, ha asegurado que se creará "una nueva aplicación accesible a toda la ciudadanía que centralizará la información de todos los eventos que se desarrollan en todos los municipios de la provincia y estará actualizada de forma permanente".

Los alcaldes presentes en el acto.

Vega ha dedicado gran parte de su intervención a agradecer la labor de los regidores municipales, a los que ha elogiado por trabajar "los 365 días del año, siete días a la semana y las 24 horas del día".

Ha defendido que "la política útil para la ciudadanía, la política con mayúsculas se hace yendo todos de la mano", y ha recalcado que la acción de su Gobierno provincial se apoya en tres pilares: "La convicción de redistribuir los recursos para que lleguen donde más se necesita, el gran trabajo de la plantilla de la Diputación y la vocación de servicio de los alcaldes y alcaldesas".

El PP exige que cumpla

Por su parte, a través de una nota de prensa, el Grupo Popular ha respondido exigiendo al presidente de la Diputación que "se tome en serio los anuncios que realiza y los cumpla para beneficio de los pueblos".

Representantes del Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara.

Su portavoz, Román García, ha recordado que en la Recepción del pasado año Vega prometió ayudas para mesas, sillas y escenarios "de las que nada se sabe; tampoco del convenio con la Junta para el arreglo de consultorios locales, que el año pasado quedó sin ejecutar".

García ha advertido de que "no es bueno que el presidente de la Diputación se acostumbre a realizar anuncios que luego le cuesta cumplir o directamente no cumple". Por ello, ha confiado en que "esta vez sí, todo lo que Vega ha anunciado lo cumpla, transcurriendo un tiempo prudencial entre el día de hoy y la puesta en marcha de los proyectos".

Bellido pide cooperación

También ha estado presente el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, que ha puesto en valor el papel de los ayuntamientos, que "son el Estado en los pueblos". Ha destacado que ya no existen "dos guadalajaras antagónicas" y ha subrayado que "los datos de desempleo son extraordinarios tanto en el Corredor como en el mundo rural".

🤝 La @dipuguadalajara celebraba ayer viernes su tradicional Recepción de Alcaldes/as y Concejales/as de #Guadalajara. El presidente de las Cortes de #CLM @PabloBellido_Az clausuraba el acto pidiendo #colaboracióninstitucional para mantener "el buen momento que vive la provincia" pic.twitter.com/Toea3rP1KR — Cortes de Castilla-La Mancha (@cortesclm) September 13, 2025

Bellido ha defendido que "debemos corresponsabilizarnos unos de otros, no compitamos sino cooperemos, porque así llegaremos más lejos".