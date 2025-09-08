Más de 37.000 gallinas sacrificadas en un pueblo de Guadalajara tras detectarse un foco de gripe aviar

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha ha declarado un foco de gripe aviar en una explotación de gallinas de recría para carne en Pozo de Guadalajara, con un censo total de 37.300 animales. Desde la primera sospecha, se han activado de manera inmediata todas las medidas de prevención y control para contener el virus y proteger la sanidad animal de la zona.

Entre las actuaciones adoptadas, ha informado la Consejería en una nota de prensa, destacan la inmovilización de la explotación afectada y de aquellas situadas en un radio de tres y 10 kilómetros —zonas de protección y vigilancia—, el sacrificio y destrucción de todos los animales del censo, así como la eliminación de materiales que pudieran vehicular el virus, como estiércol, pienso o camas.

Asimismo, se han realizado encuestas epidemiológicas para determinar el origen del foco y evaluar el riesgo en otras explotaciones por movimientos de personas, vehículos o materiales.

Desde el viernes

La confirmación de la enfermedad llegó el pasado viernes por parte del Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, que identificó el virus como cepa H5N1. Este lunes se caracterizará su patogenicidad, lo que permitirá formalizar la declaración oficial del foco.

La directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, ha mantenido reuniones con el sector para informar de las actuaciones y solicitar colaboración máxima en la prevención y control. Se han intensificado inspecciones y muestreos en las explotaciones dentro de la zona de restricción, y se mantiene la prohibición de movimientos de aves y productos avícolas en el perímetro delimitado.

Desde la Consejería de Sanidad se garantiza que esta situación no supone un riesgo para la salud pública de la población general. El riesgo para los trabajadores con exposición ocupacional a las aves enfermas se considera bajo y no existe riesgo asociado al consumo de carne de ave o huevos cocinados.

Se recuerda a todas las explotaciones avícolas de Castilla-La Mancha y del resto de la península la importancia de extremar las medidas de bioseguridad y notificar cualquier sospecha de enfermedad a los Servicios Veterinarios Oficiales para garantizar una detección precoz y prevenir la propagación del virus.

Bajo riesgo

Según consta en la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, "el riesgo de contagio por alimentos en los países de la Unión Europea resulta insignificante, no habiéndose constatado ningún caso".

"La higiene de la cadena alimentaria garantiza que nunca existe contacto de los alimentos con los restos de animales, pues se adoptan de forma rigurosa las medidas higiénicas pertinentes y se controla la trazabilidad de los alimentos desde la granja de producción al consumidor", añaden.

En cualquier caso, "este virus no puede ser transmitido al hombre a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos".

A finales de julio, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha confirmó la detección de otro foco de gripe aviar en una explotación de gallinas reproductoras localizada en Alcolea del Tajo (Toledo).