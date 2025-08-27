El PP asegura que el Defensor del Pueblo ha reprendido al alcalde de Pioz (Guadalajara) por su "opacidad"

El Partido Popular ha informado que el Defensor del Pueblo ha intervenido en el Ayuntamiento de Pioz (Guadalajara), a instancias del propio partido, ante la "continua obstrucción de acceso a la información del alcalde, Manuel López".

Según el portavoz del grupo 'popular', José Luis Sánchez, el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas, "se ha hecho eco de la queja por la opacidad del regidor".

Tal y como ha detallado, el Defensor del Pueblo ha remitido un escrito para solicitar al Ayuntamiento de Pioz que entregue la información solicitada. Y una vez realizado, le comunicará las actuaciones que, en su caso, procedan.

"Esto deja claro que el Defensor del Pueblo insta al Gobierno municipal a abandonar la política opaca que ha instaurado en Pioz y las limitaciones a las funciones de la oposición con la consiguiente vulneración de derechos", ha asegurado.

"Lo ha puesto en evidencia"

Asimismo, Sánchez ha lamentado que tenga que mediar "una institución tan importante, ajena al Ayuntamiento, para advertir al alcalde".

"Lo ha puesto en evidencia ante su obsesión por tener limitado el acceso a la información", ha sentenciado.