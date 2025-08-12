Sacedón acusa a la Confederación Hidrográfica del Tajo de abandono en el canal del trasvase Entrepeñas–Buendía

El Ayuntamiento de Sacedón (Guadalajara) acusa a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de "dejadez" en el mantenimiento del canal del trasvase Entrepeñas-Buendía.

Según el Consistorio, en el canal se acumula agua estancada, con abundante vegetación y un intenso olor. Aseguran que es consecuencia directa de la falta de limpieza y previsión.

El alcalde, Francisco Pérez Torrecila, recuerda que esta situación se suma a otros episodios recientes. Entre ellos, la mortandad de peces provocada por un corte brusco de agua, un hecho que la CHT negó "a pesar de las evidencias y testimonios".

Situación en Sacedón

"Estamos hablando de una zona de hormigón que debería estar limpia y en condiciones. Ni la han limpiado antes de que llegara el agua, sabiendo qu ese iba a acumular, ni lo están haciendo ahora", denuncia el regidor.

Sin movimiento

El Ayuntamiento alerta de que el agua estancada favorece la proliferación de insectos y plagas como el mosquito tigre. Recuerda que este es un riesgo que las administraciones tratan de evitar y que la falta de mantenimiento propicia.

Sostiene que este episodio no es aislado. Forma parte de un patrón de abandono que afecta a localidades de todo el curso del Tajo.

Por ello, han puesto el caso en conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente, esperando que se adopten medidas urgentes para garantizar la salubridad y el buen estado de las infraestructuras.

Doble cara

El Consistorio critica además lo que considera un "doble rasero" de la CHT. Afirma que el organismo sancionó al municipio con 1.500 euros por la caída de bolsas de plástico a su dominio público en un día de mercadillo.

Mientras, señala, "se permite la acumulación de cientos de residuos en la zona de "Las Vías" y la putrefacción del agua estancada en el canal del trasvase a Buendía".

También denuncian negativas y sanciones constantes cada vez que el Ayuntamiento propone mejoras o reparaciones de caminos y accesos al embalse.