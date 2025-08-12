La nueva autopista ferroviaria que impulsará el tráfico de mercancías nacerá en Castilla-La Mancha

Azuqueca de Henares (Guadalajara) será el punto de partida del nuevo tramo de autopista ferroviaria (AF) que impulsará el transporte de mercancías con origen y destino en el norte de España y la frontera francesa, facilitando la conexión con el resto de Europa. El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ha anunciado la finalización de la medición de gálibos y del estudio de viabilidad socioeconómica de la infraestructura, ambos con resultados positivos.

Tras este paso, se han iniciado los trámites para contratar la redacción de los proyectos de construcción que adaptarán la línea Azuqueca–Valladolid–Burgos–Júndiz (parque industrial de Vitoria) al paso de vagones especializados que transportan tráileres y semirremolques de carretera.

El trazado forma parte del Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) y es estratégico para el transporte ferroviario de mercancías, ya que concentra un elevado número de circulaciones semanales y conecta el centro y sur peninsular con el norte de España y el resto de Europa.

La actuación dará continuidad a los itinerarios Júndiz–Irún–frontera francesa, hacia el norte, y Algeciras–Alcázar de San Juan–Madrid, hacia el sur, además de vertebrar la Península de oeste a este, conectando Castilla y León con Levante gracias a la autopista ferroviaria ya operativa entre Madrid y Valencia.

En una primera fase, el tramo contará con 18 servicios semanales —nueve en cada sentido— a lo largo de 528 kilómetros de vía electrificada. Para su adaptación será necesario actuar en 37 puntos, la mayoría túneles, con rebajes de plataforma de hasta un metro, además de modificar pasos superiores y otras estructuras menores.

Los servicios también enlazarán con las principales terminales logísticas ferroviarias de Adif, como las de Huelva, Algeciras, Málaga, Murcia, Azuqueca, Fuenlabrada, Abroñigal, Vicálvaro, Valencia Fuente de San Luis, Salamanca, Valladolid, Villafría (Burgos), Vigo y Júndiz.

¿Qué son las autopistas ferroviarias?

Las autopistas ferroviarias son un sistema de transporte intermodal que combina carretera y ferrocarril para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la logística de mercancías. Permiten trasladar semirremolques y tráilers en trenes especializados, reduciendo emisiones y descongestionando las carreteras.

Este modelo facilita el movimiento de mercancías en una misma unidad de carga sin necesidad de manipulación durante el trayecto, optimizando tiempos y costes.

Está pensado para trayectos largos en barco, medios en tren y cortos en camión, maximizando la colaboración entre modos de transporte.

El alcalde azudense, Miguel Aparicio, ha destacado que este proyecto sitúa a Azuqueca "como cabeza de una de las autopistas ferroviarias pensadas para optimizar el transporte con Europa, aportando ventajas notables en sostenibilidad, intermodalidad, seguridad y en precio".

Según el regidor, la "ubicación estratégica" de Azuqueca, en pleno Corredor del Henares, ha sido fundamental para el "desarrollo económico de la localidad". "Nos permitió contar con el Puerto Seco y con muchas empresas logísticas", ha recordado, felicitándose porque la nueva autopista ferroviaria "permitirá el asentamiento de nuevas empresas en Azuqueca y en toda la zona".