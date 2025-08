"Está más muerta que viva": el trato de una auxiliar a una anciana enferma indigna a las redes sociales

Una trabajadora de una residencia de mayores de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha sido expedientada tras la publicación de un vídeo en el que se refiere a una usuaria, visiblemente enferma, con expresiones como "está más muerta que viva" o "me da mucho miedo esta tía".

El geriátrico es de titularidad privada y dispone de algunas plazas concertadas. Tras conocerse la grabación, difundida por diferentes redes sociales, la compañía ha procedido a la apertura de un expediente disciplinario contra Lorena M., protagonista del documento, "para que (...) no vuelva a pisar la residencia".

El vídeo se publicó durante la madrugada del sábado al domingo y no tardó en viralizarse. En la mañana de ayer, un trabajador de la empresa de servicios geriátricos trasladó a sus superiores la existencia de este documento audiovisual.

El vídeo de una auxiliar de geriatría agraviando a una anciana ha indignado a los usuarios de las redes sociales

EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ha conocido la existencia de varias denuncias relacionadas con el caso. Por una parte, la empresa acusó ayer a su antigua empleada por la presunta comisión de un delito de odio por razones de edad o un supuesto delito de trato degradante.

Al mismo tiempo, la joven auxiliar de geriatría ha lamentado "todo el acoso que estoy recibiendo, hasta amenazas de muerte", una situación que habría trasladado a la Guardia Civil.

Por otra parte, la delegación provincial de Bienestar Social en Guadalajara ha confirmado a este periódico su intención de personarse en las causas que se puedan derivar contra la actitud de la trabajadora.

Desde la Junta de Comunidades han contactado tanto con la residencia como con el servicio de inspección. "Se han tomado las medidas oportunas", cuentan desde la Administración regional.

También la empresa presume de las decisiones implementadas para la resolución de la crisis de reputación que les sacude. "Hemos informado de todo a las administraciones públicas, tanto Ayuntamiento como Consejería de Bienestar Social, que nos están prestando su apoyo ante esta situación".

Intrahistoria del video

Diferentes perfiles en distintas redes sociales han contribuido a la proyección de un mensaje que ha sido recibido con enojo por centenares de usuarios. También la empresa ha mostrado su indignación por "una situación que no podemos tolerar y que pone en entredicho el trabajo de los profesionales de la residencia".

Entretanto, la mujer que filmó el vídeo asegura no tener "ganas de hablar con nadie ni tener que seguir explicando un vídeo que se ha sacado de contexto, que se grabó hace un año y se lo pasé a una persona de confianza; no lo subí a ningún lado", explica la auxiliar.

En todo caso, la fecha de la filmación suscita dudas, dada la propia hoja de servicios de la joven, una profesional que se ha desempeñado en diferentes etapas en la residencia de Azuqueca de Henares sin plaza fija y para la cobertura de sustituciones. "No es personal titular", aclaran desde la compañía.

Otra fuente ha asegurado que el vídeo se tomó hace apenas algunas semanas, en torno al mes de junio.

No obstante, la trabajadora se aferra a que no fue ella la responsable de la difusión pública de este archivo. "Se lo pasé a una persona de confianza en ese momento, que a día de hoy no me llevo con él", ha contado por WhatsApp a este periódico.

Disculpas

La trabajadora se ha disculpado por su comportamiento en una publicación realizada en uno de sus perfiles en las redes sociales. "Sé que el comentario está mal. Yo reconozco mis errores, pero no iba con maldad: nunca he maltratado ni tratado mal a una persona mayor".

La auxiliar considera que con las "dos historias" que ha subido a una de sus cuentas "ha pedido perdón públicamente".