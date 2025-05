José María, el vendedor de la ONCE que ha repartido 175.000 euros en Guadalajara: "Conozco a todos los premiados"

José María Andrés Mendieta, vendedor de la ONCE en Guadalajara.

La suerte ha llegado este jueves a Guadalajara gracias a José María Andrés Mendieta, un lotero que ha repartido 175.000 euros en premios con el Cupón Diario de la ONCE. En total, han sido cinco los boletos agraciados -con 35.000 euros cada uno- en el sorteo del 29 de abril.

José María, que reparte ilusión en la ciudad desde el año 2014, ha explicado a este periódico que los cupones fueron comprados por cinco clientes habituales. "Es gente de aquí del barrio, de toda la vida", ha indicado el vendedor, que se ha mostrado "muy contento" y "sorprendido".

De los cinco agraciados, tres ya se han acercado personalmente a contarle la noticia. "El jueves vinieron dos y hoy un tercero. Los otros no creo que tarden mucho o ya se irán enterando", ha indicado.

Él mismo supo que había dado el premio nada más revisar sus registros. "Yo por la noche miro todos los papeles de los cupones que he vendido. Procuro llevarlo apuntado. En este caso, como era uno de los grupos de cupones que vendí, lo miré y ya estaba", ha señalado.

"Ya tocaba que tocara"

No es la primera vez que José María reparte suerte. En 2015 entregó 250.000 euros en otro sorteo, después un Sueldazo de fin de semana con 20.000 euros y ahora, este nuevo premio. "Como les decía a los vecinos: ya tocaba que tocara".

El lotero, que trabaja en un quiosco situado en la Avenida de Barcelona, fue reconocido en el año 2017 como el mejor vendedor de la ONCE en Castilla-La Mancha, un título que obtuvo por su compromiso, cercanía y constancia. Y también por su forma de vivir este trabajo: "Hacer felices a las personas no tiene precio. Me emociono. Esto es lo más bonito que hay".

Además, ha destacado el valor de lo que representa la ONCE: "No solo es repartir premios. La labor social que hacemos es enorme. Pero, si además podemos alegrarle el día a alguien con un premio… eso me hace sentir muy orgulloso de formar parte de esto".