Espectaculares hallazgos de hace 25.000 años en una excavación arqueológica de Guadalajara

La campaña de excavación en el yacimiento paleolítico de Peña Capón en Tamajón (Guadalajara) continúa arrojando luz sobre el conocimiento que se tiene del Paleolítico Superior. En la última campaña que acaba de concluir se ha registrado importantes hallazgos como 150 puntas de sílex y el diente perforado de un herbívoro que formaría parte de un colgante cuya datación se encuadraría hace 20.000-25.000 años.

Pese a que este año la campaña ha sido algo más corta de lo esperado, entre los meses de octubre y noviembre, los resultados han cubierto las expectativas marcadas por sus impulsores.

El Ayuntamiento de Tamajón explica en nota de prensa que las excavaciones anteriores ya habían puesto de manifiesto el "importante y rico registro arqueológico" que posee el yacimiento para el estudio del periodo Solutrense, un esquivo momento del Paleolítico Superior en la Meseta hace unos 25.000 a 20.000 años, en el que toda Europa estaba sufriendo el momento más frío de la última glaciación.

Las 150 puntas fabricadas en sílex, de impresionante belleza, se encuentran en el CIPAT (Centro de Interpretación Paleontológica y Arqueológica de Tamajón), donde las personas interesadas pueden observar, a través de réplicas de gran calidad, la impresionante factura de algunos de los materiales recuperados de las excavaciones.

La campaña de este año continuó los objetivos propuestos en las anteriores, uno de ellos la delimitación del entorno del yacimiento, para lo cual, aprovechando el bajo nivel del pantano de Beleña, se abrieron algunos sondeos en áreas más alejadas de la pared del abrigo.

Además, estas catas permitieron identificar una capa de bloques de caliza que sellaba el nivel en el que aparecían los materiales.

También se continuaron los trabajos en los sectores más centrales y pegados a la pared dolomítica, donde se registra la mayor cantidad de artefactos y de entre todos los recuperados en esta campaña destaca el diente perforado de un herbívoro, que formaría parte de un colgante, y que se sumaría al incisivo de lince recuperado en campañas anteriores.

"Estos elementos, aunque conocidos en los yacimientos paleolíticos europeos, no dejan de ser excepcionales y conmovedores, ya que formaron parte de la identidad individual de una persona que habitó esta misma tierra hace miles de años", ha destacado el Ayuntamiento.

Por su parte, el alcalde de Tamajón, Eugenio Esteban, ha destacado que la labor de todos los equipos científicos que trabajan en el yacimiento tiene una doble dimensión: por un lado, científica y, por otro, el reclamo que suponen los hallazgos para atraer turismo de calidad. "Damos las gracias a todos ellos por su trabajo, y, especialmente en este caso al equipo que dirigen los profesores Alcaraz y Alcolea", ha recalcado el primer edil.

Esta intervención arqueológica se encuadra dentro del proyecto 'Population dynamics and cultural adaptations of the last Neandertals and first Modern Humans in inland Iberia: a multi-proxy investigation (Dinámicas de población y adaptaciones culturales de los últimos Neandertales y los primeros Humanos Modernos en el interior peninsular: una investigación interdisciplinar)', financiada por el Consejo Europeo de Investigación (ERC) y cuenta con el apoyo de la Universidad de Alcalá y el Ayuntamiento de Tamajón, y la autorización de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo.

