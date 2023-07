Antonio Román: “Votar a Vox puede suponer apoyar indirectamente a Sánchez”

El 'popular' Antonio Román Jasanada (58 años, Guadalajara), médico internista y exjugador de balonmano profesional en una de las mejores ligas del mundo -la española Asobal-, se presenta como cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Guadalajara. La sensación de sentarse en un escaño de la Cámara Baja no será nueva para él, si los ciudadanos así lo deciden el próximo 23 de julio, ya que ha ostentado el acta de parlamentario en otras dos ocasiones. También ha sido alcalde de Guadalajara entre el 2007 y el 2019 y senador por la provincia durante tres legislaturas, la última en el pasado mandato. Su formación y experiencia profesional le ha permitido en esta última etapa marcada por el Covid aportar su visión en la Comisión de Sanidad, en la que ha desempeñado los cargos de portavoz y vicepresidente. Este, junto a la representación territorial, "para mí Guadalajara está por encima de todo", son los dos aspectos que destaca de su desempeño político. Sus fuerzas en esta campaña electoral están puestas en "tratar de ganar en las cinco provincias de Castilla-La Mancha" y particularmente "volver a conseguir ese segundo diputado en Guadalajara" que llevan sin recabar desde 2015, cuando Ciudadanos se lo arrebató por primera vez. Para conseguirlo, en la entrevista con EL ESPAÑOL - EL DIGITAL DE CLM, pide el voto también a esos socialistas castellanomanchegos que en su día criticaron la Ley del Solo Sí es Sí, la desaparición del delito de sedición, el abaratamiento de las penas de malversación o los acuerdos con Bildu.

Pregunta. ¿Cuáles son las expectativas del partido para el 23-J?

Respuesta. Las expectativas a nivel nacional las ha marcado mucho el presidente Núñez Feijóo, que es tener una mayoría suficiente para alcanzar un gobierno en solitario. Quizás, a nivel provincial nuestro anhelo es volver a conseguir ese segundo diputado que hemos tenido en gran parte del periodo democrático en la provincia de Guadalajara.

"No es necesario un macrogobierno de dos equipos de fútbol enfrentados unos con otros"

P. A su juicio, ¿qué implicaciones tendría para España que el PP consiguiera gobernar a partir del 23 de julio?

R. Un cambio. No vamos al gobierno simplemente a cambiar personas sino a cambiar formas de hacer política. Esto, que puede parecer una frase hueca tiene gran sentido cuando venimos de un Gobierno como el de Pedro Sánchez, que es un gobierno hueco, vacío y enfrentado. El Partido Popular lo que quiere recuperar es un gobierno fuerte, unido, donde la concordia sea identidad del ejecutivo y de España.

P. ¿Y cómo pretenden recuperar ese gobierno?

R. Feijóo va a reducir el número de ministerios. No es necesario un macrogobierno de dos equipos de fútbol enfrentados unos con otros. Vamos a hacer un gobierno en el que se va a rebajar en los 100 primeros días el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las rentas medias y bajas, un gobierno que va a trabajar desde el primer día en favor de todos los españoles.

P. En la provincia de Guadalajara, ¿qué cosas ha dejado sin hacer el presidente Sánchez?

R. Yo, con todo el respeto, invertiría la pregunta: ¿Qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez para la provincia de Guadalajara? La respuesta sería mucho más fácil y corta. Es que no ha hecho nada. Le pongo el ejemplo del Parador de Molina de Aragón, prometido en el 2005 tras el incendio del antiguo ducado de Medinacelli, una obra que avanzó de manera significativa durante los gobiernos de Mariano Rajoy y que hoy, cinco años después, con el Gobierno de Sánchez sigue sin ponerse en funcionamiento.

Otro caso son las obras de abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía. Una obra que se proyectó con el Gobierno de José María Aznar dentro de las obras del anexo del Plan Hidrológico Nacional y que desarrolló el Gobierno de Mariano Rajoy. Hoy, 20 años después, el Gobierno socialista ha sido incapaz de ponerlo en funcionamiento. Además, el Gobierno socialista en Castilla-La Mancha ha retrasado durante años la licencia para las obras de acometida de la luz que son necesarias para la elevación de esta agua. Por no hablar de la variante de la N-320 a su paso por Guadalajara que, siendo yo alcalde, se acordó con el ministro Íñigo de la Serna, se anunció públicamente el primer expediente y lo han dejado caducar.

Antonio Román, candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Guadalajara

P. Hemos hablado de lo que no se ha hecho. Le pregunto ahora por los compromisos que adquiere usted si consiguen finalmente gobernar tras las elecciones.

R. El compromiso es acelerar todos estos compromisos. Con eso, en los primeros años estaríamos haciendo mucho más que el PSOE. Luego, sin duda, hay medidas que van a afectar a todos los ciudadanos. Tenemos un Gobierno que está presumiendo de las cifras de paro, pero que no cuenta lo que ha dicho EUROSTAT sobre que hay un millón más de parados de lo que dan las cifras oficiales del Gobierno de Sánchez. El PP se compromete a llegar a los 22 millones de empleados porque de esta manera garantizaremos el futuro de la sociedad del bienestar, de las pensiones y de todo el gasto público. Y esto afecta tanto al vecino de Guadalajara como al de Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Albacete.

"Estamos enfocados en tratar de ganar en las cinco provincias de Castilla-La Mancha"

P. A pesar de que el objetivo actual son las elecciones generales, le quiero preguntar sobre la reciente cita electoral del 28 de mayo. ¿Debe hacer autocrítica el PP de Castilla-La Mancha después de los resultados en la Comunidad?

R. Yo soy muy autocrítico siempre y trato, tras cada proceso electoral, de analizar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho menos bien. Ahora mismo el PP gobierna en las diputaciones de Toledo y Ciudad Real y en los municipios de Toledo, Ciudad Real, Albacete, Guadalajara, Talavera de la Reina y Puertollano, donde no se había gobernado nunca. Con lo cual se está gobernando a gran parte de la población castellanomanchega. No obstante, no hemos conseguido el objetivo del Gobierno autonómico. Por lo tanto, el día 24 de julio corresponderá hacer ese examen de conciencia conjunto de los resultados de las elecciones generales, autonómicas y municipales para tratar de prepararnos para el futuro. Lo que sí le digo es que nuestro trabajo está enfocado en tratar de ganar en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, también en Guadalajara, y que se obtenga la mayoría de los diputados nacionales y senadores.

"No nos avergonzamos en ningún sitio de España de los pactos"

P. Gobiernos que en la mayoría de los casos han conseguido gracias al apoyo de Vox. ¿Cree que esos pactos con Vox, repetidos en el conjunto de la nación, van a lastrar de algún modo la campaña de Feijóo?

El PP ha pactado con diferentes fuerzas políticas. En Cantabria, fue investida como presidenta María José Sáez de Buruaga con el apoyo del partido regionalista de Cantabria y con el voto en contra de Vox. Hemos conseguido, por ejemplo, el gobierno de Extremadura y Valencia incluyendo a Vox en el Gobierno. Hemos participado de manera activa y con sentido de Estado en dar el apoyo al PSOE en municipios como Barcelona o Vitoria para alejar a fuerzas como Bildu o los independentistas en Cataluña. Hemos apoyado al PNV para evitar que Bildu gobernara en Guipúzcoa.

Con este mapa asimétrico, hemos demostrado que buscamos con sentido de Estado lo mejor para los españoles. No nos avergonzamos en ningún sitio de España de los pactos porque pensamos que esos pactos son lo mejor para España. Me gustaría que el PSOE, también en Castilla-La Mancha, dijera si está de acuerdo con que el PSOE en Navarra esté hablando con Bildu, Geroa Bai o PNV para mantenerse en el Gobierno. Realmente son ellos los que tienen que dar explicaciones y no el PP, que ha pactado es con fuerzas constitucionalistas en todo el territorio nacional.

"Votar a Vox en las provincias de Castilla-La Mancha puede significar apoyar de manera indirecta a Pedro Sánchez"

P. El PP lleva toda la campaña y precampaña apelando al voto útil. ¿Qué significa el voto útil para el Partido Popular?

R. Yo creo que no es el voto útil de lo que hay que hablar. Los únicos votos posibles son dos. Uno es Pedro Sánchez, con lo que eso conlleva. Votar a Sánchez es dar respaldo a todas estas fuerzas populistas, independentistas y a aquellos que no han condenado la violencia de ETA y sus asesinatos. Eso es lo que significa el ‘sanchismo’.

P. ¿Y el otro?

R. La única alternativa que representa Alberto Núñez Feijóo. El PP es la única fuerza que puede gobernar en España. Por eso apelamos al socialista moderado que está en desacuerdo. ¿En Castilla-La Mancha cuántas veces se ha dicho que no se está de acuerdo con que el PSOE se apoye en Bildu? O con que desapareciera el delito de sedición o se abarataran las penas de malversación por los presos catalanes. O la Ley del Solo Sí es Sí, que en Castilla-La Mancha algún socialista ha criticado. Ahora tienen la oportunidad no de hacer un voto útil, sino de hacer el voto que realmente defiende lo que estaban diciendo.

Qué decir de los que en 2019 apoyaron a Ciudadanos y que también apelaban a la unidad de España, que no se podía pactar con Bildu o los independentistas. Y a la derecha del PP, el votante de Vox. En Castilla-La Mancha, el voto de Vox, que puede no llegar a tener ningún escaño, puede hacer sin embargo que el Partido Socialista de Pedro Sánchez pueda tener uno más. Por tanto, votar a Vox en las provincias de Castilla-La Mancha puede significar apoyar de manera indirecta a Pedro Sánchez.

P. Feijóo ha convertido el problema de los pactos con Vox en diputaciones, gobiernos regionales y ayuntamientos en una oportunidad. Es decir, pretende hacer entender al electorado que votarlo a él evita posibles bloqueos por parte de Vox, como ocurrió en Extremadura...

R. Cuando te presentas a unas elecciones lo haces con un programa político y con el deseo de poderlo llevar a cabo. La manera de llevarlo es gobernar en solitario. Y para eso necesitamos una mayoría suficiente que es lo que estamos pidiendo a los españoles. El día 24 si no tenemos la mayoría suficiente para gobernar tendremos que poner los medios con cualquier fuerza política para poder llevar a cabo este proyecto. El 24 tenemos que hablar, pero creo que es el momento, como dice nuestro eslogan, de Núñez Feijóo y del Partido Popular.

"Para mí Guadalajara está por encima de todo"

P. Usted cuenta con una dilatada experiencia en el Congreso y en el Senado. ¿Cuáles son sus avales para asumir de nuevo el acta de diputado?

En mi primera etapa en el Congreso, en la VII legislatura, en 2003, era un joven que acababa de llegar y entré como suplente en la lista. En aquel momento lo que hice fue aprender y aportar la representación de la tierra. Con posterioridad he sido senador en tres legislaturas, una breve de cuatro meses y otras dos, y diputado en otra legislatura.

Destaco dos aspectos de mi desempeño. Uno la representación territorial. Quiero decir que para mí Guadalajara está por encima de todo. La defensa de mi tierra y raíces. Incluso pactando con otras fuerzas políticas. Recuerdo cuando hace unos meses presenté una iniciativa en defensa de la lavanda y de los aceites esenciales y no me importó pactar con otras fuerzas. Busqué el consenso a pesar de que podía ganar la iniciativa del PP. Consideraba que para Guadalajara era mejor esta iniciativa y hace dos semanas se ha aprobado la línea que pedíamos en la Comisión Europea y ahora tiene que ir al Parlamento Europeo. Me siento orgulloso de iniciativas en defensa de la tierra.

P. ¿Y el otro?

R. Estoy orgulloso de haber podido liderar La Comisión de Sanidad como portavoz y vicepresidente. En este último mandato, por hablar de lo más reciente, en un tema como ha sido la pandemia ha hecho que sea uno de los parlamentarios de Castilla-La Mancha que más ha podido subir a la tribuna o más ha podido intervenir en el Senado de España. Fundamentalmente, tratando de atender a los pacientes, los profesionales y la sociedad en general en esta pandemia tan mal gestionada por el gobierno de Pedro Sánchez. He tratado de hacer mi aportación política y también desde el punto de vista profesional, como médico. Ahí quedan los diarios de sesiones para que vean que la posición de Antonio Román como senador por Guadalajara se ha basado en la coherencia, la honestidad, la sensatez y el trabajo. Eso es lo que trato de demostrar como político.

