Un pueblo de Guadalajara se ha quedado sin pediatra: piden una solución urgente

Los vecinos de Valdeluz, un barrio del municipio de Yebes (Guadalajara), han denunciado este lunes que los mil niños de la zona no cuentan con servicio de pediatría desde hace días.

La Asociación de Vecinos de Valdeluz, mediante un comunicado, ha pedido a las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha que solventen de manera "urgente y de una vez por todas" este problema, y que se aseguren de que no se vuelva repetir en el futuro.

Desde dicha asociación han mostrado su "indignación" por el servicio de pediatría que actualmente se está ofreciendo en el municipio. "Aunque más bien deberíamos decir por el servicio que no se está ofreciendo en el municipio", afirman.

"No se dan nuevas citas, ni se sabe cuándo se van a poder dar, e incluso lo que es peor, a los niños convocados para realizar revisiones no se les cancela la cita, haciendo que su padre o madre pida el día en el trabajo y se encuentre cuando llega al consultorio con que no hay nadie", critica la asociación.

