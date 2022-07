'La España abandonada': la Sierra Norte de Guadalajara lleva 24 horas incomunicada

Varios pueblos de la Sierra Norte de Guadalajara denuncian que llevan más de 24 horas incomunicados, sin telefonía móvil ni internet móvil, por problemas técnicos que se iniciaron a las 11.00 horas de este domingo.



El Ayuntamiento de Zarzuela de Jadraque, uno de los municipios afectados, ha explicado este lunes en una nota de prensa: "Hemos llamado a los responsables de la línea y nos cuentan que hay problemas técnicos en la central de Jadraque y no nos dan ninguna previsión de finalización de la incidencia".



Y ha añadido: "Todavía estamos sin solución alguna y por supuesto, sin ninguna respuesta por parte de Movistar".



Para el Ayuntamiento de Zarzuela de Jadraque es "incompresible" que en el año 2022 "se queden municipios enteros sin ningún tipo de comunicación", y además "lo que es peor, sin darnos ningún tipo de información sobre lo que ocurre”.



"No es comprensible que nos tengamos que enterar que hay una avería después de llamar a la compañía y esperar más de media hora, para que solo te atienda una locución automática", ha considerado el Consistorio de Zarzuela de Jadraque, que se ha preguntado "qué hubiese ocurrido si esta noche hubiera habido alguna emergencia o tuvieran que avisar a la Guardia Civil".



Asimismo, ha advertido que "las vecinas y vecinos de los pueblos de la Sierra Norte estamos desamparados ante la inacción de las grandes empresas".



Y ha señalado: "Cada vez estamos más convencidos que no se nos debe llamar la España vaciada, sino que se nos tiene que llamar la España abandonada, porque es como nos han dejado estas horas, totalmente abandonados".

