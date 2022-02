Malestar en los ribereños por el nuevo trasvase: "Las previsiones meteorológicas son nefastas"

La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ha criticado el nuevo trasvase de 27 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo que se va a autorizar este jueves, a pesar de la falta de lluvias en el centro peninsular y unas previsiones meteorológicas "nefastas" para el verano.

En una nota de prensa, la Asociación de Municipios Ribereños ha lamentado que este jueves la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura vaya a aprobar una nueva derivación de 27 hectómetros cúbicos de la cabecera del Tajo, que a su juicio "vuelve a evidenciar la desconexión entre las normas y la realidad".

Los ribereños han calificado esta nueva derivación como "un trasvase burocrático, al margen de la realidad", porque consideran que "nuevamente se trasvasa de acuerdo a las normas pero no a la realidad que evidencia que se trasvasa de la España seca a la España húmeda, según los datos de Aemet y teniendo en cuenta que las previsiones para el verano son, una vez más, nefastas".

En favor “de la España rica”

Según la presidenta de la asociación, María Ángeles Sierra: "Se está expoliando a la España Vaciada en favor de la España rica, de donde no llueve a donde además de llover, tienen a su alcance las desaladoras para compensar".

"Llueva o no llueva en el centro peninsular y haga falta o no en el levante, las normas permanecen inalterables y se trasvasa", ha lamentado la asociación que aglutina a los municipios de la cabecera del Tajo, cuyo vicepresidente, Borja Castro, ha considerado que "el problema de los embalses es una sequía estructural, no una sequía eventual como la que atravesamos este año".

Al respecto, Castro ha señalado que "las aportaciones a los embalses se han reducido un cuarenta por ciento en la última década, pero el trasvase no y la demanda todavía menos. Es la realidad, pero la Mesa de Explotación actúa al margen, según el código. Si hay agua se trasvasa hasta que se agota y punto".

