Incendio en un pueblo de Guadalajara sin bomberos, con una testigo de excepción

La periodista guadalajareña Lorena García narró ayer en directo a través de las redes sociales lo ocurrido en el pueblo del Alto Tajo en el que pasa las vacaciones. La periodistsa de Antena3, testigo de excepción del incendio, se mostró indignada al ver arder durante hora y media casas de la población sin que llegaran los bomberos.

"Abro hilo. Sabéis lo que es, de verdad, la penosamente mal llamada España vaciada? Esa de la que nuestros políticos hablan de forma recurrente? Esa en la que ahora mismo hay un incendio urbano, con varias casas ardiendo y llevamos hora y media esperando a los bomberos". Así mostraba su indignación Lorena García en Twitter, donde añadía: "La única recomendación que nos dan a los vecinos, desesperados, llamada tras llamada, es que nadie intente apagarlo y que lo que pase será su responsabilidad".

Abro hilo. Sabéis lo que es, de verdad, la penosamente mal llamada España vaciada? Esa de la que nuestros políticos hablan de forma recurrente? Esa en la que ahora mismo hay un incendio urbano, con varias casas ardiendo y llevamos hora y media esperando a los bomberos — Lorena García (@LorenaGDiez) June 30, 2021

Después informó de la llegada de medios de socorro: "Han llegado dos patrullas de la Guardia Civil. Efectivos de Protección Civil y agentes rurales. Ninguno tiene medios para extinguir un incendio de estas características. Y el parque de Bomberos más cercano está a una hora y media".

"Estamos en Guadalajara, en el Alto Tajo. Donde por desgracia de incendios sabemos un rato, pero parece que no hemos aprendido lo suficiente", en referencia al pavoroso incendio ocurrido en esta zona en 2005 en el que perdieron la vida once personas y se quemaron más de 11.000 hectáreas. Así, hacía un llamamiento a las autoridades políticas: "De verdad, a quien lea esto. Alcaldes. Presidentes de Diputación, presidentes de CCAA, consejeros... Hay cosas que no son normales".

Cuenta que la primera llamada al 112 se produjo sobre las seis de la tarde y a las siete y media todavía no habían llegado los bomberos. Por el momento se desconocen los daños que ha producido el incendio.

Otro conocido periodista de Guadalajara, Antonio Pérez Henares, hacía este comentario al hilo de Lorena García: "La madre que los parió a todos. A eso no irán a hacerse fotos ni a soltar discursos. Vaciados había que dejarlos a ellos. Quema sobre quemado en el Alto Tajo".