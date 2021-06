Enfado en Guadalajara porque el tren de bajo coste es más caro que el AVE

En una nota de prensa enviada por el Ayuntamiento de Yebes, Cócera se ha congratulado de la puesta en marcha del tren de alta velocidad de bajo coste, aunque no está de acuerdo con los precios establecidos para las estaciones intermedias, como Yebes-Guadalajara, por lo que va a enviar una carta al presidente de Renfe-Operadora, Isaías Táboas, para que se adecuen a las prerrogativas del servicio.



Cócera ha considerado que el que los Avlo paren en las estaciones secundarias del corredor Madrid-Barcelona "es una conquista, se mire por donde se mire", puesto que en un primer momento estos trenes de bajo coste solo iban a prestar servicio en los trayectos entre Madrid, Zaragoza y Barcelona "y hoy efectúan parada en todas y cada una de las estaciones intermedias de esta línea de alta velocidad", ha valorado.



Y ha añadido "que dos de los ocho trenes diarios Avlo que se ponen hoy en circulación paren en la estación de Guadalajara-Yebes es, en el fondo, una buena noticia porque supone aumentar sus prestaciones, pero no en la forma porque no puede considerarse un servicio low cost cuando el precio del billete es, en la mayoría de los casos y en ambos sentidos, igual o incluso más caro que para los trenes Alvia o AVE".

Las autoridades de Yebes en uno de los andenes de la estación

El regidor entiende que "no es de recibo que se viaje en Avlo por solo 7 euros desde la capital de España, Zaragoza o Barcelona, y que un usuario de la estación de Guadalajara-Yebes tenga que abonar 19 euros por utilizar este mismo servicio hasta Madrid y más de 50 euros si su destino es la Ciudad Condal, que algunos días llega casi a los 100".



Por ello, esta semana va a enviar una carta a Táboas para solicitarle que reconsidere la política de precios del servicio Avlo que se ha establecido para los viajeros de las estaciones secundarias", ha explicado Cócera, que ha asegurado que es el sentir unánime entre los alcaldes de Lleida, Tarragona, Girona, Figueres y Calatayud.



A juicio del alcalde de Yebes "ni las frecuencias son eficientes ni los precios están en consonancia con un servicio que lleva la etiqueta 'low cost' y ha insistido en su consideración de que "la realidad es que estos trenes distan de cumplir las prerrogativas que se pretenden con este producto".