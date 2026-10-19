Una alcaldesa de Cuenca busca alguien para reabrir la única panadería de su pueblo a cambio de un alquiler de 100€

En las zonas rurales son conscientes de que los servicios que se pierden en los pueblos ya no se recuperan. Por ello, el Ayuntamiento de Huerta del Marquesado, un pequeño municipio de la provincia de Cuenca de apenas 155 vecinos, busca una persona que quiera ponerse al frente del Horno al Solanillo, la única panadería de la localidad.

Hasta diciembre de 2025, el establecimiento estuvo regentado por María Ángeles Albert, una profesional con más de 30 años de experiencia que se vio obligada a dejar la gestión del horno por motivos de salud.

"Está todo el equipo montado. Hay un horno de leña moruno de escopeta que lo restauramos el año pasado y está prácticamente sin estrenar. Compramos también una fermentadora y un horno eléctrico", explica la propia alcaldesa, Ana María Castillero, en un vídeo difundido por la plataforma Nosvamospalpueblo.

María Ángeles Albert reabrió la panadería el verano de 2025. CEOE CEPYME Cuenca

El equipamiento de este obrador, que es propiedad del consistorio, se completa con una batidora, bandejas, congelador, báscula, mostrador, cámara frigorífica y formadora. Para hacer atractivo económicamente el negocio, el consistorio ha fijado la licitación en un alquiler mensual a partir de 100 euros con una bonificación del 25 % durante el primer año.

El Horno al Solanillo no es una panadería corriente, ya que su horno moruno "de escopeta" permite que el pan y la repostería artesanal absorban un aroma ahumado, logrando una corteza crujiente y un sabor diferente. Se llama "de escopeta" porque la leña se quema directamente dentro de la misma cámara donde luego se cuece el pan y los dulces.

Ese sabor a leña otorgó un renombre al local en la zona. "Venía gente de los pueblos de al lado a probar las tortas de aceite, las galletas con huevo y las magdalenas", explica la alcaldesa. Dado que carecen de supermercados o comercios de alimentación, el local se ha ido adaptando para también abastecer a los vecinos con productos básicos.

La reapertura del Horno El Solanillo supondría el regreso de un comercio clave para los vecinos de Huerta del Marquesado y de los municipios más pequeños que carecen de obrador propio como Zafrilla o Tejadillos.

Algunos de los panes que se elaboraban en el Horno El Solanillo. Facebook

Un pueblo lleno de vida

Quienes decidan emprender en este rincón de Cuenca se toparán con una villa modesta, pero dotada de múltiples infraestructuras. Disponen de un bar, un despacho de farmacia rural, un consultorio médico, una piscina municipal, un salón multiusos, un pequeño colegio, un centro social con ludoteca y hasta un cajero automático en la calle Real.

Huerta del Marquesado (Cuenca). Turismo Cuenca

El encanto de Huerta del Marquesado reside en su impresionante entorno dentro del Parque Natural de la Serranía de Cuenca donde destacan parajes como el río Cuervo o las depresiones geológicas de Las Torcas. El patrimonio local tiene su protagonista en la iglesia parroquial de la Natividad, la ermita de San Roque y la arquitectura serrana de las viviendas.

En otro vídeo compartido por Nosvamospalpueblo, la alcaldesa afirma que necesitan mano de obra cualificada para abastecer los servicios municipales. "No todo el mundo tiene que irse a la ciudad para prosperar. Tenemos sitio para quien quiera quedarse y construir su vida", reflexionaba Ana María Castillero.