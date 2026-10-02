Se buscan fontaneros, electricistas y emprendedores en este pueblo de Cuenca: tienen colegio y farmacia

Los precios de la vivienda en las grandes urbes están empujando a cada vez más familias y jóvenes hacia el entorno rural. Una encuesta de Fotocasa Research de agosto de 2026 señala que ya el 13 % de los demandantes de hogar prevé mudarse a municipios de menos de 10.000 habitantes, siendo la Comunidad de Madrid donde más se dispara esta intención.

En este contexto, Castilla-La Mancha se convierte en un destino de referencia por su coste de vida más asequible y su cercanía a la capital de España. En la comarca de la Mancha Alta conquense, Villamayor de Santiago busca atraer nuevos vecinos que quieran reabrir una panadería, tomar el relevo de la carnicería local y emprender en turismo y hostelería.

Existe también una fuerte demanda de profesionales en oficios como fontanería, electricidad, ganadería de oveja manchega y atención a personas mayores. Esta localidad de 2.450 habitantes se ha sumado al portal Holapueblo.es, una plataforma española que conecta personas dispuestas a mudarse a pueblos despoblados.

Villamayor de Santiago (Cuenca). Ayuntamiento

"La gente es muy solidaria y todo el mundo que llega se siente encantado. Nos gustaría que vinieran familias con ganas de trabajar y de emprender", señala Gema, concejala del Ayuntamiento en el portal.

La actividad económica gira principalmente en torno a la agricultura de secano, el cereal, la vid y la industria quesera. Cuenta además con un modesto polígono industrial con naves y terrenos disponibles que incluyen bonificaciones fiscales en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Vista aérea de la localidad conquense. YouTube

El Ayuntamiento ofrece asesoramiento personalizado para facilitar la búsqueda de vivienda a los nuevos pobladores. En la comarca, el precio de los alquileres suele oscilar entre los 350 y los 550 euros al mes para pisos o casas de dos a tres dormitorios.

La ubicación de Villamayor juega a su favor, ya que se encuentra entre Madrid y Cuenca y a solo 25 minutos en coche de la ciudad de Tarancón. Además, dispone de conectividad mediante fibra óptica y red 5G móvil, ideal para el teletrabajo.

Una de las avenidas principales del pueblo. Ayuntamiento de Villamayor de Santiago

En el ámbito educativo y de conciliación, la localidad conquense cuenta con ludoteca municipal, guardería infantil, colegio e instituto de secundaria. La cobertura sanitaria más esencial está cubierta gracias a su consultorio médico y farmacia local. El servicio de urgencias 24 horas se sitúa a 15 minutos de desplazamiento, en Horcajo de Santiago.

Para aquellos que quieran disfrutar del deporte también existe piscina, pistas de pádel, tenis y fútbol. A lo largo del año no faltan actividades de ocio en el auditorio y la casa de la cultura. En pro de incorporar más población, Villamayor de Santiago se unió en abril de 2026 al Proyecto Arraigo de la Diputación de Cuenca.

Una iniciativa que busca fijar población en el medio rural y que el curso pasado logró trasladar 30 familias a los 14 municipios participantes.