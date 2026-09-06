Tamara inaugura las fiestas de Tarancón (Cuenca): más de 2.000 personas vibraron con la artista sevillana

Tarancón (Cuenca) dio la bienvenida este 5 de septiembre a sus Fiestas y Feria en honor a la Virgen de Riánsares con la actuación de Tamara. La artista sevillana y nieta del legendario cantaor flamenco Rafael Farina protagonizó el tradicional concierto del encendido de luces de la Agrupación Musical Ntra. Sra. de Riánsares en el Centro Escénico "San Isidro".

Más de 2.000 personas disfrutaron de sus grandes éxitos y de su gira "Momentos", con la que conmemora sus 25 años de trayectoria. Un pistoletazo de salida memorable para un calendario festivo que se extenderá hasta el 13 de septiembre y abarca más de 120 actividades.

Entre las novedades, destacan el incremento de "Mañaneo y Tardeo", más carpas y carrozas y un recinto ferial que albergará cerca de 120 feriantes durante toda la semana. Los conciertos de Celtas Cortos, Marta Santos, La Pegatina y Álvaro de Luna completarán el programa musical.

Más de 2.000 personas se congregaron para ver actuar a Tamara en Tarancón. Ayuntamiento

Por otro lado, el auditorio municipal acogerá del 10 al 12 del citado mes montajes teatrales, mientras que el Mercado de las Artes Luisa Sigea ofrecerá títeres y la exposición "Tipo taranconeros" inspirada en la obra del pintor local Emiliano Lozano.

Para garantizar el correcto desarrollo de las fiestas, el Ayuntamiento ha desplegado un amplio dispositivo en el que participan Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y personal municipal.