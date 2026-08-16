El alcalde socialista de Cuenca ve la situación "insostenible" y pide a Pedro Sánchez elecciones generales "lo antes posible"

El alcalde de Cuenca, el socialista Darío Dolz, se suma a las voces del PSOE que reclaman a Pedro Sánchez que convoque a los españoles a las urnas. El regidor conquense considera que "toca ya que haya elecciones generales" y pide que se celebren "lo antes posible".

"La situación en algunos momentos es totalmente insostenible, y lo digo desde la lealtad a unas siglas. Es triste decirlo pero es así", ha afirmado Dolz durante una entrevista concedida a Europa Press.

Asimismo, el regidor conquense también ha mostrado su oposición a que las elecciones generales coincidan con las municipales y autonómicas previstas para el 23 de mayo de 2027.

Su posición supone un nuevo toque de atención interno a Sánchez desde Castilla-La Mancha, donde el presidente autonómico y secretario general del PSOE regional, Emiliano García-Page, se ha convertido en el barón socialista más crítico con el líder federal.

El planteamiento de Dolz coincide en buena medida con el argumento que Page viene defendiendo desde hace más de un año: que los socialistas no deberían afrontar las elecciones municipales y autonómicas con el desgaste de la política nacional todavía sobre sus espaldas.

Page ha reclamado reiteradamente que las generales se celebren antes de mayo de 2027 para evitar que la tensión política de Madrid termine condicionando el voto a alcaldes y presidentes autonómicos. En junio volvió a defender esta posición en el Comité Federal del PSOE, donde pidió que cualquier adelanto se plantease pensando en la "infantería" socialista.

El presidente castellanomanchego ya había advertido de que los dirigentes territoriales pueden acabar pagando electoralmente los problemas de la política nacional. Su diagnóstico es que lo ocurrido en las municipales y autonómicas de 2023 no debería repetirse.

Dolz tampoco quiere un "súper domingo" que mezcle las tres citas electorales. "No me gustaría que el 23 de mayo de 2027 tuviéramos elecciones generales, autonómicas y municipales", sostiene.

Sánchez, por su parte, ha descartado expresamente que las generales coincidan con las municipales y autonómicas, aunque ha mantenido abierta la fecha concreta de los comicios generales de 2027.

Confianza en los conquenses

El alcalde socialista considera, en cualquier caso, que unas elecciones municipales tienen una lógica diferente. Son citas más "personalizadas", en las que los ciudadanos valoran en mayor medida a los candidatos y su gestión que las propias siglas.

Por eso confía en que los conquenses puedan juzgar el trabajo desarrollado por su equipo durante los últimos siete años. "El electorado es inteligente a la hora de tomar las decisiones", afirma Dolz, que asegura tener confianza en que los ciudadanos sepan valorar la gestión municipal y expresa su voluntad de "seguir haciendo" ese trabajo.

El regidor no da por despejada, sin embargo, una de las principales incógnitas de la política municipal conquense: si volverá a ser candidato.

Dolz mantiene abierta la posibilidad de presentarse a un tercer mandato consecutivo. La decisión, según ha reiterado en varias ocasiones, llegará después de las fiestas de San Mateo, que concluyen el 21 de septiembre.

Para explicar su forma de entender el cargo recurre a las palabras de otro alcalde socialista de Cuenca, José Manuel Martínez Cenzano: "Me dijo que para ser alcalde había que romper la silla de alcalde y estar con los vecinos, algo que he intentado".

El alcalde también reconoce la responsabilidad del PSOE conquense ante las próximas elecciones autonómicas y provinciales. Considera que la organización local debe contribuir a que el PSOE conserve el Gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García-Page y la Diputación de Cuenca.

La incógnita de Cuenca Nos Une

La entrevista también aborda el futuro de Cuenca Nos Une, la formación independiente que durante las dos últimas legislaturas ha resultado decisiva para que los socialistas mantuvieran el Ayuntamiento.

Dolz lamenta especialmente la muerte de Isidoro Gómez Cavero, quien fuera su primer teniente de alcalde y socio de Gobierno y que falleció recientemente. "Era mi hermano mayor, podíamos discutir en lo político, pero en la amistad era excepcional", asegura el alcalde, que reivindica la huella que Gómez Cavero dejó en la ciudad.

En este escenario, pide a los votantes de Cuenca Nos Une que valoren el trabajo realizado junto al PSOE durante estos años y les reclama que "confíen en el Partido Socialista de cara a las próximas elecciones".