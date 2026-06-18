Isidoro Gómez Cavero, impulsor de Cuenca Nos Une, deja su cargo como teniente de alcalde por razones médicas

Cuenca Nos Une ha informado que su principal impulsor y cabeza visible en el Ayuntamiento conquense, Isidoro Gómez Cavero, ha presentado su renuncia al acta de segundo teniente de alcalde y concejal por "razones médicas".

"No es una decisión fácil ni para él ni para quienes formamos parte de Cuenca Nos Une. Isidoro ha sido, es y seguirá siendo el alma de este proyecto. La persona que, desde el primer día, tuvo claro que Cuenca necesitaba una voz propia, libre, útil y centrada únicamente en la defensa de los intereses de la ciudad", asegura la agrupación de electores.

Del mismo modo, reivindican que desde que diese el paso a la política en 2019 a través de Cuenca Nos Une, "ha trabajado incansablemente por Cuenca", con "valentía, con generosidad, con sentido común y con una enorme capacidad de diálogo".

"Gracias a su impulso, a su constancia y a su forma de entender la política desde la cercanía y el compromiso, Cuenca Nos Une ha sido decisiva para sacar adelante proyectos fundamentales para la ciudad", remarcan.

Sobre Gómez Cavero, que fue operado en octubre de 2024 de una grave enfermedad de la que sigue recuperándose, destacan que siempre defendió una "idea sencilla pero muy poderosa": "Cuenca necesita unidad, no confrontación. Necesita que las administraciones remen en la misma dirección y que los intereses de la ciudad estén por encima de las siglas, de los partidos y de las estrategias políticas. Ese fue el motivo por el que nació Cuenca Nos Une y ese seguirá siendo nuestro camino".

De ahí que hayan remarcado que este paso al lado no significa "una despedida de Cuenca Nos Une" y que Gómez Cavero "seguirá siendo una referencia imprescindible para esta agrupación, una voz escuchada y respetada, y una persona profundamente vinculada a nuestra ciudad".

Igualmente, han aprovechado para trasladar de manera pública su "cariño, agradecimiento y reconocimiento más sincero" por "todo lo que ha hecho, por todo lo que ha peleado y por todo lo que ha entregado a Cuenca, incluso en los momentos más difíciles".

Socio de Gobierno del PSOE

Desde que irrumpiera en las elecciones de 2019, Cuenca Nos Une ha sido clave para la gobernabilidad de Cuenca. En su primera legislatura, la agrupación de electores decidió dar su apoyo al PSOE permitiendo así la investidura de Darío Dolz como nuevo alcalde. No obstante, el pacto de gobernabilidad no se mantuvo durante toda la legislatura por lo que Cuenca Nos Une denunció como "incumplimientos" de los acuerdos adoptados.

En 2023, Cuenca Nos Une volvía a convertirse en la fuerza política clave para decidir la gobernanza entre PSOE o PP. En este caso, volvieron a elegir al PSOE aduciendo la conveniencia de que el Consistorio estuviese alineado políticamente con el Gobierno de la Junta de Comunidades para lograr sus objetivos.

Por otra parte, Isidoro Gómez Cavero fue reconocido como Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha el pasado 31 de mayo como reconocimiento no solo a su carrera política, sino a su trayectoria como médico y presidente del Rebi Cuenca.

Dolz se despide de su "hermano"

Precisamente, una de las primeras reacciones a la noticia ha sido la del alcalde, Darío Dolz, quien ha considerado a Gómez Cavero su "hermano" y ha elogiado su trabajo por mejorar la ciudad.

En un mensaje enviado a los medios de comunicación, el regidor conquense ha agradecido a Gómez Cavero sus actuaciones y “desvelos” durante los últimos siete años y medio que ha formado parte de la corporación municipal “para mejorar la vida de los conquenses y de esta ciudad”.



Además, ha insistido en que “ha sido y será siempre una pieza clave” en la gobernanza de la capital conquense.

Page agradece su labor

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha utilizado su cuenta en la red social X para mostrar su reconocimiento a Gómez Cavero.

"Cuenca siempre tendrá presente tu compromiso con la ciudad, tu trabajo incansable y tu vocación de servicio público, como así lo reconocimos hace unos días con motivo del Día de Castilla-La Mancha", ha recordado Page.

De igual modo, ha señalado que ahora es el momento de "pensar en ti y en tu salud" al tiempo que ha subrayado que "nuestro agradecimiento lo tendrás siempre".