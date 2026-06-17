PSOE y Cuenca en Marcha aprobarán los Presupuestos municipales de 2026: habrá 10,5 millones para inversiones

Los grupos municipales del PSOE y Cuenca en Marcha-Unidas por Cuenca han alcanzado un acuerdo para facilitar la aprobación de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de Cuenca correspondientes al ejercicio de 2026, unas cuentas que han tratado de responder a las demandas de los ciudadanos en materia de vivienda, inversión pública, servicios municipales y participación.

El proyecto de presupuesto municipal ya ha pasado tanto por Junta de Gobierno Local como por la correspondiente Comisión de Hacienda. El pleno extraordinario que se celebrará el próximo jueves 25 de junio aprobará de forma definitiva la previsión de ingresos y gastos para este año.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el refuerzo de las políticas de vivienda con la elaboración del futuro Plan Municipal de Vivienda, una herramienta estratégica que permitirá diagnosticar las necesidades residenciales de la ciudad y diseñar políticas públicas en materia de acceso a la vivienda, rehabilitación y vivienda social.

Por otro lado, el presupuesto destina 253.500 euros a inversiones en conservación, mejora y ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo, una herramienta que reforzará la capacidad del Ayuntamiento para desarrollar políticas públicas de vivienda y poner suelo municipal al servicio del interés general.

Asimismo, el Consistorio ha señalado que el acuerdo recoge el compromiso de continuar impulsando los trámites necesarios para avanzar hacia la recuperación de la gestión directa del cementerio municipal, lo que supondría un "paso importante" para la remunicipalización de algunos servicios públicos.

Las cuentas municipales también destacan por un "extraordinario incremento" de las inversiones previstas para el próximo ejercicio, ha destacado el Ayuntamiento. En este sentido, el proyecto prevé superar los 10,5 millones, lo que representa un aumento del 190 % respecto al presupuesto anterior.

Esta partida servirá para acometer nuevas actuaciones en los barrios de la ciudad, reforzar las labores de mantenimiento urbano y mejorar infraestructuras y equipamientos municipales.

Inversiones barrio a barrio

El capítulo destinado a los presupuestos participativos incrementa su dotación hasta los 570.000 euros. Se trata de un "mecanismo fundamental" para que los vecinos puedan decidir directamente sobre una parte significativa de la inversión municipal y contribuir a definir las prioridades de sus barrios.

Además, el presupuesto se ha dotado con 85.000 euros para inversiones en barrios y pedanías con criterios de participación ciudadana a través de los consejos de distrito.

El acuerdo incorpora además la protección y recuperación del patrimonio municipal, la puesta en marcha de un plan de uso y rehabilitación de edificios municipales en desuso y diversas iniciativas en materia de movilidad sostenible, cultural, memoria democrática e igualdad.

El Ayuntamiento ha remarcado que con este acuerdo, ambos grupos municipales muestran su voluntad de alcanzar consensos que permitan dotar a la ciudad de unos presupuestos orientados a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer los servicios públicos y avanzar hacia una Cuenca "más cohesionada, sostenible y participativa".