Retrasos en los trenes de la línea Madrid - Levante por la presencia de varias personas cerca de las vías en Cuenca

La circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Valencia y Alicante y Murcia ha tenido que ser suspendida a su paso por Cuenca por la presencia de personas próximas a la vía en la estación Fernando Zóbel.

Esta situación ha causado retrasos en varios trenes, aunque el tráfico ferroviario ya se ha restablecido y ha vuelto a la normalidad.

Así han informado Adif y Renfe en redes sociales, explicando que la circulación se había suspendido sobre las 18:35 horas a petición de la Guardia Civil. Las personas causantes de la incidencia se encontraban en un punto de paso no autorizado cerca de la estación conquense.

A petición de Guardia Civil se encuentra interrumpida la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Levante debido a la presencia de personas en la infraestructura en Cuenca Fdo Zóbel. — INFOAdif (@InfoAdif) March 23, 2026

Pocos minutos antes de las 19 horas, Renfe ha informado de que se restablecía la circulación ferroviaria, aunque de forma paulatina.

Retrasos

Los trenes afectados que han sufrido retrasos han sido los que partían desde la estación Cuenca-Fernando Zóbel con destino al Levante.

Se trata del AVE 11081 destino Valencia-Joaquín Sorolla de las 19.58 horas y del AVE 05382 hacia Alicante a las 20:05 horas.