La "autoescuela de los famosos" de Cuenca donde te puedes sacar el carné de conducir en apenas dos semanas

Dulceida, Blanca Suarez y Lola Lolita en primer plano y la famosa autoescuela de Cuenca de fondo.

Cuenca se ha convertido en la meca del carné de conducir. Miles de jóvenes y famosos como Blanca Suárez, Belén Esteban, Kiko Rivera, Andy y Lucas o Lola Lolita eligen esta ciudad de Castilla-La Mancha para conseguir este permiso en tiempo récord.

Detrás de este fenómeno está la autoescuela San Cristóbal, un centro de formación vial fundado en 1965 que hoy dirige la segunda generación de los Lozano, Rafael Lozano. Tras heredar el negocio de su padre, Rafael se propuso cambiar el sistema e implantó una metodología que te garantiza obtener el carné en poco más de 15 días.

Aida Domènech, o más conocida como Dulceida, ha sido la última figura pública que se ha mudado temporalmente a Cuenca para hacer lo propio. "¡He aprobado, he aprobado! Qué currazo, diez horas al día", con esta euforia Aida transmitía la noticia a sus millones de seguidores en su último vídeo.

La cantante Lola Índigo eligió la autoescuela San Cristóbal para conseguir su permiso.

"¿Os vais a Cuenca porque os lo regalan? ¡Ojalá!", advierte la creadora de contenido a aquellos que piensan que los famosos no sufren las mismas jornadas maratonianas de test y de nervios que el resto.

La intensa metodología de la autoescuela San Cristóbal no da tregua. "Ayer hice 40 test y tuve 10 fallos. Si no apruebo, la semana que viene me puedo volver a examinar", explica una Dulceida recién despertada y visiblemente nerviosa antes de su prueba teórica.

Llegados a este punto, la pregunta es evidente: ¿Cómo puedes obtener el carnet en dos semanas? El secreto del éxito de Rafael radica en tres grandes claves:

Libro propio: un manual redactado por la autoescuela que reduce el contenido habitual a más de la mitad, enfocándose exclusivamente en lo necesario para aprobar.

un manual redactado por la autoescuela que reduce el contenido habitual a más de la mitad, enfocándose exclusivamente en lo necesario para aprobar. Intensivos de teoría : cursos de nueve horas diarias durante cuatro días. Tres se dedican a impartir contenido y realizar test con seguimiento personalizado para que al cuarto día, el alumno esté listo para examinarse.

: cursos de nueve horas diarias durante cuatro días. Tres se dedican a impartir contenido y realizar test con seguimiento personalizado para que al cuarto día, el alumno esté listo para examinarse. Prácticas inmediatas: la segunda semana se dedica exclusivamente al coche, con hasta tres clases diarias, de manera que al sexto día el alumno pueda presentarse a la prueba práctica.

El resultado es un 98 % de aprobados y un listado de 190 clientes famosos entre los que se hallan Andy y Lucas, Malú, Belén Esteban, Kiko Rivera, Lola Índigo, Abraham Mateo, Quevedo, Lola Lolita, Plex, entre otros.

Todo ello, en un contexto donde sacarse el carné de conducir es misión imposible en varias zonas de España como Navarra, Valencia, Cádiz, Baleares, Madrid o León por la falta de examinadores de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En una entrevista con EL ESPAÑOL, Rafael subraya que "el triunfo de que esta autoescuela funcione es por estar en Cuenca. Es una ciudad distinta". Además, destaca no solo la rapidez, sino también la tranquilidad y el precio: la matrícula ronda los 650 euros iniciales (incluye tasas, clases teóricas y exámenes) y la parte práctica ronda los 450 euros (incluye 15 clases).

Tal es el impacto de esta autoescuela, que en 2023 se estimó que generaba cerca de 1,9 millones de euros anuales en la capital conquense entre alojamientos, hostelería y comercios. Cerca de 100 personas llegan cada semana con el objetivo de volver a casa con la "L" de forma express, tal y como ha documentado Dulceida.