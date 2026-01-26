La fábrica de chocolate "más bonita del mundo" está en Cuenca y se puede visitar: "Se parece un poco a la de Charlie"

Se dice que las primeras habas de cacao que aterrizaron en Europa llegaron al Monasterio de Piedra en Aragón, donde se elaboró por primera vez el chocolate a la taza en el siglo XVI. Esa primera ruta del cacao europea pasaba por Jábaga, un pintoresco municipio de la provincia de Cuenca donde hoy se levanta la fábrica de chocolate "más bonita del mundo".

Se trata de la Abadía de Jábaga, una fábrica de bombones artesanales situada a las afueras de este municipio conquense de apenas 579 habitantes que nació en 2012 con la idea de convertir el chocolate en una experiencia "que estimule todos los sentidos".

Este obrador, de unos 3.000 metros cuadrados, es concebido como un auténtico "templo del chocolate" integrado por expertos en repostería que miman el cacao para resaltar sus sabores y propiedades. La arquitectura del edificio recuerda a una abadía gótica que da la sensación de un lugar casi espiritual por la serie de elementos simbólicos ligados al Camino de Santiago.

Imagen aérea de la Abadía de Jábaga.

Detrás de esta joya culinaria está Carlos del Pozo, empresario y maestro chocolatero. En un vídeo compartido por la cuenta 'Elige Cuenca' en la red social TikTok, Carlos reconoce que "es la más bonita del mundo y que se parece un poco a la Charlie", haciendo referencia a la famosa película de Tim Burton.

El propietario resume de forma muy gráfica la especialidad de la fábrica: "Hacemos muchos tipos de chocolates artesanos, pero sobre todo destacamos en los pralinés con poquito azúcar y bastante pasta de frutos secos".

Entre sus productos más destacados figuran las 'bolsitas' de bombones de leche con cacahuete (11 unidades por 1,5 euros), tabletas de chocolate ruby con mascarpone por unos seis euros y las cajas metálicas de Lobetanni de 480 gramos por 25 euros.

En la gama de bombones triunfan recetas muy reconocibles como 'Quesico de la Mancha' con queso D.O. La Mancha, miel y vino tinto o el 'Gold Pistacho' relleno de praliné de pistacho. Formatos pensados tanto para el caprciho diario como para ocasiones especiales que se han convertido en algunos de los superventas de la casa.

Bombones de la Abadía de Jábaga.

Más allá del cacao, Del Pozo subraya que la Abadía de Jábaga es también historia: "Cuenta la leyenda que un monje de la orden del Cister, Fray Jerónimo de Aguilar, envió una buena muestra de cacao y varias recetas al monje encargado del monasterio de la Orden de Santiago en Uclés (Cuenca). Allí los monjes, en la Ermita de San Roque, es decir, donde hoy se ubica la Abadía de Jábaga, tuvo lugar un trueque de pertrechos y habas de cacao, para llegar al monasterio de Piedra, con una de las posibles recetas para la elaboración de "xocoalt" o cacao", explican en su página web.

"Estos monjes lo llevaron por esta ruta, (primera ruta del cacao) por Jábaga, al Abad, Antonio de Álvaro del Monasterio de Piedra (Zaragoza), en 1534 (primer Obrador de chocolate de Europa)", añaden.

Interior de la Abadía de Jábaga.

La fábrica ofrece visitas guiadas por sus instalaciones los sábados, domingos y festivos en dos pases, a las 11:15 y a las 12:45 horas. Tienen una duración de 45 minutos y el precio general es de seis euros por persona.

Más allá de conocer de cerca el proceso de sus bombones y tabletas y la historia que hay detrás, la visita incluye el acceso al auditorio donde se encuentra un órgano acompañado de pinturas del artista conquense Jesús Mateo. Es necesario reservar previamente a través de su correo electrónico o del teléfono de contacto.

En definitiva, la Abadía de Jábaga es mucho más que la fábrica de chocolate "más bonita del mundo", es el resultado de un equipo que ha sabido unir cultura, historia y producto artesano en un lugar donde el cacao sigue marcando la ruta.