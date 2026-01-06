La Lotería del Niño reparte 4,2 millones en este pueblo de Cuenca: "Uno me ha dicho que va a hacerse una casa"

Montaje con una imagen de el Riato de Motilla y la celebración de la Administración Uno de Motilla.

El Gordo del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 ha sonreído a Castilla-La Mancha repartiendo decenas de miles de euros en las cinco provincias. La palma de esta edición en la región se la ha llevado Motilla del Palancar, un municipio de la provincia de Cuenca, donde se han vendido 21 décimos del primer premio, lo que se traduce en 4,2 millones de euros.

Ha sido la administración de loterías Hermanos Martínez Casamayor ubicada en la calle Ermita la que ha repartido 4 millones tras vender dos series completas del 06703, la mayor parte a clientes habituales.

Hace 12 años, Javier Martínez y su hermana Gema decidieron encargarse de este despacho y llegaron a un acuerdo con la anterior propietaria, una mujer que llevaba cerca de 30 años al frente.

La alegría de la Administración Uno de Motilla de Palancar tras repartir 4 millones de euros del sorteo de 'El Niño'. Europa Press

"Todo lotero quiere repartir grandes premios. Es lo más importante", ha confesado Javier en declaraciones a Europa Press. Se trata del primer Gordo del Sorteo de 'El Niño' que reparten.

La alegría y la ilusión ha invadido a los agraciados que se han desplazado a festejar su suerte en la calle Ermita. "Uno de ellos me ha dicho que el dinero le va a venir bien para empezar a hacerse una casa", ha apuntado Javier.

Sin embargo, los hermanos Martínez ya saben lo que es la suerte. En 2021 vendieron el quinto premio de la Lotería de Navidad.

Javier y Gema no han sido los únicos loteros agraciados en este pueblo de 6.200 habitantes. La otra administración local, ubicada en la avenida del Riato y gestionada por Marta Teresa Guerrero, ha vendido por terminal un décimo del 06703 dotado con 200.000 euros.

Marta es todavía una novata en esto de los sorteos, solo lleva tres años al frente de este despacho que parece estar tocado con la varita de la buena suerte: En 2013 brindó un Pleno al Quince de La Quiniela y dos años después, en 2013, repartió un primer premio de la Primitiva.

En total, 4.200.000 euros que regarán a este pueblo de esperanza tras el expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicó la multinacional automovilística Mahle en la planta que dispone en Motilla y que terminó con el despido de 466 trabajadores.

Sin duda, este 6 de enero quedará en el recuerdo de muchos motillanos como aquel día donde la prosperidad llegó en forma de boletos del Sorteo Extraordinario de 'El Niño'.