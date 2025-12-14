Borja e Irene, los bebés que hicieron historia el día del traslado del hospital de Cuenca: "Un recuerdo para toda la vida"

La jornada del 13 de diciembre de 2025 marcó un hito histórico para la sanidad conquense. Borja González Blanco y Irene Romeral Torrijos son los dos recién nacidos que marcaron el fin de una etapa y el inicio de otra: Borja fue el primer bebé en el Hospital Universitario de Cuenca (HUCU), llegando a las 12:25 horas , mientras que Irene fue la última recién nacida en los paritorios del Hospital Virgen de la Luz, a las 11:35 de la mañana.

Su llegada coincidió con el día en el que el HUCU se activaba al completo y se desplegaba el operativo para el traslado de los pacientes. Ambos bebés, junto con sus padres, han hecho historia y descansan ya en la planta de Obstetricia del HUCU, según ha informado en un comunicado el Gobierno regional.

Marta Blanco y Gilberto González, vecinos de Minglanilla, no imaginaban que su hijo Borja sería el encargado de estrenar el HUCU cuando ingresaron en el 'Virgen de la Luz' la noche del jueves 12 de diciembre.

Debido a que Marta salía de cuentas ese mismo día, a primera hora de la mañana se tomó la decisión de trasladarles para que diera a luz en el Hospital Universitario. El equipo sanitario movilizó el operativo para llevar a cabo el traslado histórico.

“Nos trajeron en UVI. Vinimos con todo el equipo. Nos sentimos muy acompañados y todo fue fenomenal”, comenta Marta. Ella y su marido afirman sentirse muy ilusionados porque su hijo haya sido el primer niño nacido en el Hospital Universitario.

"Todo fue muy rápido, llegamos enseguida y aquí nos estaban esperando. Todo el equipo se merece un diez. Va a ser un recuerdo para toda la vida", añade la madre de Borja. También señala que ya había visitado las obras con la Asociación ASPAS y le ha hecho "especial ilusión". Borja pesó 3,340 gramos y midió 50,5 cm. Ahora, espera conocer a su hermanita, Adriana, de cinco años, que también tiene su historia, pues nació en plena pandemia.

Para Soledad Torrijos y Julián Romeral, de la localidad conquense Fuente de Pedro Naharro, este también será un recuerdo inolvidable. Su hija, Irene, midió 50 centímetros y pesó 3,170 gramos. El alumbramiento se produjo a las 11:35 horas, pues la bebé “no quiso esperar”.

Soledad Torrijos y Julián Romeral, de la localidad conquense Fuente de Pedro Naharro, junto a la pequeña Irene.

La emoción fue palpable en la sala de partos, pues el equipo médico vivía su último parto en el antiguo hospital. “Todos los médicos, matronas, enfermeras estuvieron a nuestro lado. Fue muy emocionante también para ellos porque fue su último parto en el 'Virgen de la Luz'", relata Soledad.

La familia se sintió "muy arropada". Tras el nacimiento, a la recién nacida la trasladaron en la UVI móvil, y sus padres fueron detrás en la ambulancia, escoltados por la policía. Soledad también está deseando que Irene conozca a su hermanito Julián, de tres años y medio.

Julián, el papá, resume el significado del momento: “Es emocionante porque ha cerrado una etapa en el Virgen de la Luz y eso será siempre un bonito recuerdo”.