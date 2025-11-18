El futbolista del Conquense que recibió insultos homófobos en Quintanar del Rey: "No podemos normalizarlo"

El futbolista de la Unión Balompédica Conquense Nacho Ruiz ha denunciado los insultos homófobos que recibió el pasado domingo durante el partido contra el Quintanar del Rey y ha pedido que "no vuelva a ocurrir, porque son comportamientos que no tienen cabida en el fútbol ni en la sociedad".

En una rueda de prensa en la que ha comparecido visiblemente afectado, el futbolista ha explicado que los insultos comenzaron desde el inicio del encuentro, con expresiones como "maricón, maricona, niña, niñata o femenina".

Debido a la gravedad, el jugador transmitió lo que estaba ocurriendo al árbitro, pero el colegiado no lo paró. "Futbolísticamente no me afecta, pero no deben ocurrir en pleno siglo XXI, no deben ir estas personas a un campo de fútbol y es lo que busco transmitir", ha indicado.

Ha criticado que se trata de un mal ejemplo para los más jóvenes y ha alertado de que "muchos niños van al campo a ver el fútbol". "Tenemos muy normalizado el recibir todo tipo de insultos y no debería estar normalizado ni tenemos que soportarlo. Es la primera vez que vivo esta situación y por eso he decidido hacerlo público", ha afirmado.

Asimismo, ha desvelado que ha recibido una llamada del presidente del Quintanar del Rey, que le ha trasladado su rechazo a lo sucedido y el compromiso de actuar. Y ha agradecido el respaldo recibido tanto del Conquense como a través de las redes sociales.

Medidas del club

Por su parte, el Quintanar ha anunciado una investigación interna para "identificar a los infractores", a los que se les aplicará "la prohibición de entrada y acceso" a las instalaciones del club conquense.

"El fútbol es respeto e inclusión. No hay lugar para el odio en nuestro club", ha expresado el equipo, que ha hecho un llamamiento a la afición para que sea "un ejemplo de respeto y aliento positivo".