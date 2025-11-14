Núñez defiende la gestora de Martín-Buro al frente del PP de Cuenca: "No es tiempo de Congreso"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido el papel de José Martín-Buro al frente de la gestora de su partido en la provincia de Cuenca porque la formación "necesitaba un impulso" después de 13 años de presidencia de Benjamín Prieto. En este sentido, frente la petición de 66 alcaldes y 40 portavoces municipales que han pedido un Congreso para nombrar presidente, el líder regional ha indicado que no cree que "sea tiempo" para convocar este cónclave.

Unas reflexiones que Núñez ha lanzado en una entrevista a Europa Press en la que se ha referido a la crisis abierta en el PP de Cuenca tras la salida de Prieto el 5 noviembre y la petición lanzada de los alcaldes, tres días después, tras conocerse la formación de la gestora. A este respecto, cabe recordar que esta semana se ha celebrado una reunión entre emisarios de Génova y el centenar de dirigentes que se oponían al liderazgo de Martín-Buro de la que salía una promesa de convocar el Congreso en un plazo de seis meses.

El presidente del PP regional ha confiado en el equipo de Martín-Buro para dar "ese nuevo impulso que requiere" el PP de Cuenca para lograr que todos los afiliados "trabajen para estar listos para gobernar" en el sentido de recuperar los gobiernos de España, Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la capital, todos en manos del PSOE.

Respecto a la gestora, ha puntualizado que "no es algo inédito". De hecho ha recordado que en estos momentos su partido mantiene direcciones de este tipo en otras tres provincias. "La democracia interna en el PP funciona", ha sentenciado.

Núñez también ha calificado de "gran presidente" a Prieto, quien tras más de una década ha decidido "dar un paso al lado" para propiciar un cambio de rumbo en la formación que servirá para "favorecer la llegada de otro grupo de gente con otras estrategias".

Considera a Prieto un activo