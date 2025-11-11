El traslado al nuevo Hospital Universitario de Cuenca entra en su fase final: "Seguimos avanzando para mejorar"

El director gerente del SESCAM, Alberto Jara, ha realizado hoy una visita al nuevo centro hospitalario. JCCM

El Plan de Traslado al nuevo Hospital Universitario de Cuenca afronta su recta final con el cierre del Servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Luz el próximo 13 de diciembre.

A partir de ese momento se activarán todas las unidades hospitalarias del nuevo centro, incluyendo hospitalización, quirófanos y la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Así lo ha anunciado hoy Alberto Jara, director gerente del SESCAM, tras visitar el nuevo hospital y comprobar los avances en la puesta en marcha del centro, que ya ha atendido a más de 19.500 pacientes y realizado más de 38.000 actos clínicos, con un flujo diario superior a mil pacientes.

"Seguimos avanzando para que los ciudadanos de Cuenca dispongan de un hospital con más metros, mejores instalaciones, última tecnología y más prestaciones, como Medicina Nuclear con PET-TC y más de 200 nuevos profesionales", ha destacado Jara.

Incorporaciones progresivas

Desde el inicio del traslado en abril, el nuevo hospital ha incorporado progresivamente 29 unidades y servicios, garantizando la seguridad de los pacientes y la continuidad asistencial.

Asimismo, a partir del 25 de noviembre se iniciará la actividad quirúrgica en la Unidad del Dolor y en el área de Dermatología, así como la realización de pruebas de endoscopias en Digestivo.

Fase final

Para coordinar la fase final del traslado, se ha creado una subcomisión para la Gestión del Cierre del Virgen de la Luz, integrada por profesionales hospitalarios, mandos directivos y el delegado de Sanidad como enlace con otras administraciones.

Su objetivo es garantizar que el vaciado del Virgen de la Luz y la activación de las nuevas urgencias se realice con seguridad total para los pacientes.

El director gerente del SESCAM, Alberto Jara, ha realizado hoy una visita al nuevo centro hospitalario. JCCM

Durante un breve periodo, algunas prestaciones se mantendrán duplicadas en ambos centros —como quirófanos, UCI y pruebas específicas— para asegurar la atención de pacientes aún hospitalizados, minimizando al máximo este tiempo de convivencia asistencial, según ha explicado Jara.

Servicio Urología

El Virgen de la Luz cuenta habitualmente con 230-240 pacientes hospitalizados, con una estancia media inferior a cinco días, lo que facilita un traslado progresivo y seguro.

Además, el Servicio de Urología ha incorporado los estudios de Urodinamia, evitando desplazamientos a otros centros y mejorando el diagnóstico y tratamiento de patologías urinarias.

El director gerente del SESCAM, Alberto Jara, ha realizado hoy una visita al nuevo centro hospitalario. JCCM

Se estima que esta prestación beneficiará a más de 50 pacientes al año inicialmente, cifra que podría aumentar con su implantación en el nuevo hospital.