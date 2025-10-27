National Geographic describe este pueblo de Cuenca como la capital del champiñón: producen 5 millones de kilos

La prestigiosa revista de viajes, National Geographic, ha puesto el foco en un pequeño pueblo conquense situado en pleno corazón de La Manchuela que lo ha definido como la capital del champiñón en España.

Se trata de Villanueva de la Jara cuyos vecinos producen cinco millones de kilos de champiñones al año, además de 800.000 kilos de otras variedades de setas, según el reportaje de la periodista de viajes y estilo de vida, Rocío Jiménez.

La tradición micológica de esta localidad comenzó en la década de los sesenta cuando los primeros agricultores de la zona empezaron a experimentar con el cultivo de este popular hongo comestible de color blanco en cuevas naturales.

Champiñones de Villanueva de la Jara. Turismovillanuevadelajara.es

Hoy, más de medio siglo después, son líderes nacionales gracias a empresas familiares como Mercajara, pionera en el cultivo de setas shiitake y a productores locales como Viperchamp y Copechamp que exportan sus productos a toda Europa.

El champiñón es el principal motor de la economía local, generando decenas de puestos de trabajo. Solo la comarca de La Manchuela aporta más del 54 por ciento de la producción nacional.

Es más, Castilla-La Mancha y concretamente la provincia de Cuenca es una de las principales potencias europeas en el sector hortomicológico.

Campo de cultivo de champiñones. Viajesporcastillalamancha.es

Los campos de cultivo del champiñón se han convertido en un nuevo atractivo turístico dentro de la Ruta del Vino de La Manchuela donde se mezcla gastronomía y enoturismo. Los visitantes pueden conocer de primera mano el proceso completo, desde la creación del compost hasta la propia recolección.

Este hongo forma parte de muchos de los platos típicos de la zona como son el gazpacho manchego, el ajo arriero o la caldera de cordero. Tal es el vínculo de Villanueva con este alimento que cada mes de mayo celebran sus Fiestas del Champiñón con degustaciones, talleres y rutas por los cultivos.

Plaza de Villanueva de la Jara. Spain.info

Santa Teresa de Jesús

Más allá de su fuerte tradición micológica, Villanueva de la Jara es conocida por su riqueza monumental. En 1580, Santa Teresa de Jesús visitó la villa, dejando un legado espiritual que sigue latente en el municipio.

Su Basílica de Nuestra Señora de la Asunción es una de las joyas del Renacimiento conquense. Cuenta con una torre campanario de 65 metros de altura que domina el paisaje local y es un icóno del pueblo.

Por todo ello, National Geographic ha colocado a Villanueva de la Jara como un destino otoñal de referencia en Castilla-La Mancha donde su encanto natural y patrimonial siguen creciendo al ritmo de sus famosos champiñones.