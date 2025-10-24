José (66), pastor de toda la vida en un pueblo de Cuenca: "Echas 15 horas, hasta que no es de noche no vuelves a casa"

Dos valencianos han creado una plataforma con el objetivo de dar voz a los pequeños pueblos de la España Rural. 'Nosvamospalpueblo', así se hacen llamar en redes sociales donde muestran las tradiciones, los servicios, la gastronomía y las profesiones de cada municipio "a través de la voz de sus habitantes", resumen en su lema.

Uno de sus últimos invitados es José Vicente, un hombre de 66 años ya jubilado que ha dedicado toda su vida al oficio de pastor en los municipios de Aliaguilla (Cuenca) y Camporrobles (Valencia).

En la entrevista cuenta lo interminables que eran sus jornadas laborales y la dureza de su trabajo. "Echas más horas que un reloj, unas 14 o 15 horas al día. Te levantas temprano, te vienes al campo y hasta que no es de noche no vuelves a casa", explica en un vídeo compartido en la cuenta de TikTok.

José cuenta la conexión con el rebaño. "Pasas más tiempo con las ovejas que con tu familia. Entonces creas un vínculo, una amistad y un cariño...". Desde muy joven, el día a día de este conquense ha sido moldeado por largas caminatas y una rutina que no entiende de fines de semana ni festivos.

"A la que empieza a calentar el sol, recoges las ovejas y luego a la tarde sobre las seis o siete de la tarde las sueltas y estás hasta las doce o una de la madrugada que es cuando los insectos y el calor se han ido y la oveja está cómoda", detalla José Vicente.

El Gobierno autonómico creó en 2022 la Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha con sede en Las Pedroñeras (Cuenca) con el objetivo de profesionalizar y digitalizar la labor. Desde entonces más de 400 personas se han formado sobre el manejo del ganado y prevención de incendios mediante pastoreo a través de iniciativas como 'ovejas bomberas'.

En 2023, la Consejería de Desarrollo Sostenible sacó adelante ayudas para 'el mantenimiento de la Red de Áreas de Defensa contra incendios forestales mediante pastoreo controlado' que brinda compensaciones económicas de entre 100 y 150 euros por hectárea a los pastores y está vigente hasta 2027.

En esa misma línea, proyectos como Territorios Pastoreados 2025 o Naturaleza Pastoreada promueven la ganadería extensiva como herramienta frente al cambio climático y la despoblación.

El pastoreo se considera un aprovechamiento forestal regulado en la Ley de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha y juega un papel fundamental para el control de la vegetación y la prevención de incendios. Los rebaños contribuyen a mantener la fertilidad de los suelos, favorecen la conservación de especies vegetales e integran la presencia humana en los ecosistemas forestales.

A pesar de ello, el futuro del oficio de pastor se enfrenta a un grave déficit de relevo generacional y de mano de obra cualificada. De manera que si esta profesión centenaria acaba desapareciendo por bien falta de gente joven que quiera dedicarse a ello o bien una excesiva regularización, la pregunta es ¿quiénes serán los guardianes activos de los bosques?

Esto pone en evidencia que el testimonio de José Vicente llega en un momento clave. Sus palabras llenas de cansancio y orgullo recuerdan que el trabajo en el campo no es solo una profesión, es una forma de vida que parece olvidada, pero que todavía sigue latiendo entre las praderas y montañas de territorios como Cuenca u otras provincias de Castilla-La Mancha.