La Junta da un paso adelante para rehabilitar una carretera de Cuenca afectada por la dana de octubre

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha anunciado que las obras de refuerzo de firme en la carretera CM-2109 entre Arguisuelas y Cardenete (Cuenca) arrancarán la próxima semana con un presupuesto de más de 900.000 euros.

Tal y como ha recordado, se trata de "una comunicación importante para acceder a Mira desde Cuenca capital", cumpliendo "uno de los compromisos del presidente, Emiliano García-Page, tras la dana que afectó a la comarca el pasado año".

Así lo ha reconocido durante la inauguración de los trabajos de rehabilitación que la Junta ha ejecutado en dos tramos de la CM-3009 entre los municipios de Saelices y Almonacid del Marquesado, un acto al que también ha asistido Page.

Martínez Guijarro ha destacado el "esfuerzo" que desde 2015 está haciendo la Junta en la mejora de las carreteras de titularidad autonómica, cifrando en 2.150 kilómetros los tramos mejorados en la última década con una inversión de casi 300 millones.

Puente de Landete

Por otro lado, ha destacado el estado "muy avanzado" de dos obras de emergencia: la variante de Beteta y la reconstrucción del puente en la travesía de la CM-215 a su paso por Landete, derruido como consecuencia de la dana.

Está previsto que la primera semana de octubre se lancen las vías del tablero del puente de Landete, con la previsión de que terminen antes de fin de año.

CM-3009

La intervención en la CM-3009 entre Almonacid del Marquesado y Saelices mejora las condiciones actuales de la carretera, además de la seguridad y la comodidad para los más de 200 vehículos que circulan entre los dos tramos cada día.

La inversión realizada ha alcanzado los 1,6 millones de euros para la mejorar del firme, la eliminación de siete curvas cerradas y la mejora de la señalización y balizamiento.

Al acto también han asistido el alcalde de Almonacid del Marquesado y presidente de la Diputación Provincial de Cuenca, Álvaro Martínez Chana; la alcaldesa de Saelices, Paloma Jiménez; la delegada de la Junta en Cuenca, María Ángeles López; el director general de Carreteras, David Merino; y la delegada de Fomento, Ana Ponce.