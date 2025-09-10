Darío Dolz ante las críticas por los cambios en las líneas de autobús en Cuenca: "Son mis peores días como alcalde"

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha afirmado que desde que se puso en marcha el nuevo sistema de transporte urbano el pasado 1 de septiembre ha vivido "los peores nueve días desde que es alcalde".

El regidor ha asegurado que "ha escuchado" tanto las críticas del resto de grupos políticos como de los vecinos, que le han transmitido su malestar por los cambios en las líneas. Por ello, este mismo martes se ha reunido con la empresa concesionaria "para tomar decisiones".

El propio alcalde ha probado en persona varias líneas de autobuses, reconociendo que su experiencia ha sido "satisfactoria en unos momentos, en otros no".

El PP pide rediseñar el transporte

Por su parte, el PP ha anunciado que iniciará una recogida de firmas y presentará una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento de Cuenca para pedir "rediseñar" el transporte urbano.

Así lo ha anunciado el grupo político debido a "las numerosas quejas vecinales de barrios como Las Quinientas, Casablanca, el Casco Antiguo o Villa Román, con retrasos que impiden llegar a tiempo al trabajo, al colegio o al médico".

"El colapso actual del transporte urbano no es un problema puntual, sino fruto de la desidia y falta de planificación", ha sentenciado la presidenta del grupo municipal 'popular', Beatriz Jiménez.