Así será la planta híbrida de energía renovable que se instalará en Cuenca para dar suministro a 100.000 viviendas

Tres pueblos de Cuenca producirán y almacenarán energía renovable mediante una planta híbrida que combinará energía solar, almacenamiento de baterías y energía eólica, dando respuesta a alrededor de 100.000 viviendas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca ha aprobado el proyecto, que se desarrollará en Cañada Juncosa, Atalaya del Cañavate y Tébar.

Se trata de una planta híbrida que combinará energía solar, almacenamiento con baterías y energía eólica. Y prevé alcanzar una potencia de 625 megavatios, lo que equivale al consumo de unas 100.000 viviendas.

156 millones

El proyecto supondrá una inversión de más de 156 millones de euros y ocupará alrededor de un millón de metros cuadrados. Se trata de una de las iniciativas más importantes en materia energética de los últimos años en la provincia, tal y como ha expresado la delegada de Fomento de la Junta en Cuenca, Ana Ponce.

"El proyecto refuerza el uso de energías limpias y permitirá almacenar la electricidad para utilizarla cuando más se necesite, contribuyendo así a una red eléctrica más eficiente y sostenible", ha afirmado.