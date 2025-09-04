Imagen de archivo.

Imagen de archivo. Johannes Plenio

Cuenca

Así será la planta híbrida de energía renovable que se instalará en Cuenca para dar suministro a 100.000 viviendas

El proyecto supondrá una inversión de más de 156 millones de euros.

Más información: Castilla-La Mancha, punta de lanza de la energía renovable: es la región con más proyectos autorizados en lo que va de año

Publicada
Actualizada

Tres pueblos de Cuenca producirán y almacenarán energía renovable mediante una planta híbrida que combinará energía solar, almacenamiento de baterías y energía eólica, dando respuesta a alrededor de 100.000 viviendas.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca ha aprobado el proyecto, que se desarrollará en Cañada Juncosa, Atalaya del Cañavate y Tébar.

Se trata de una planta híbrida que combinará energía solar, almacenamiento con baterías y energía eólica. Y prevé alcanzar una potencia de 625 megavatios, lo que equivale al consumo de unas 100.000 viviendas.

Imagen de archivo.

156 millones

El proyecto supondrá una inversión de más de 156 millones de euros y ocupará alrededor de un millón de metros cuadrados. Se trata de una de las iniciativas más importantes en materia energética de los últimos años en la provincia, tal y como ha expresado la delegada de Fomento de la Junta en Cuenca, Ana Ponce.

"El proyecto refuerza el uso de energías limpias y permitirá almacenar la electricidad para utilizarla cuando más se necesite, contribuyendo así a una red eléctrica más eficiente y sostenible", ha afirmado.