Denuncian un apagón de "más de ocho horas" en un pueblo de Cuenca: "Sentimos impotencia y abandono"

El alcalde de Torrubia del Castillo (Cuenca), Alejandro Plaza, ha denunciado el "apagón de más de ocho horas" que sufrió su municipio este domingo, desde las 14.30 hasta pasadas las 22 horas.

Según ha denunciado en una nota de prensa compartida por el Partido Popular, también se vieron afectadas una estación de servicio cercana y zonas de La Almarcha. "Nadie nos ha dado ninguna explicación ni garantías de que no va a volver a ocurrir", ha lamentado.

Plaza ha apuntado a la "impotencia y abandono" que sufren los pequeños pueblos. "Ni las instituciones nos auxilian cuando tenemos problemas tan graves como el que vivimos este domingo. De hecho, el pueblo estuvo a punto de quedarse también sin agua, ya que el depósito municipal se vio afectado por el corte eléctrico", ha asegurado.

Según el regidor, al llegar la noche pidió a la Guardia Civil que "pasara por el pueblo" porque a la falta de luz se unió el problema de la "inseguridad".

"Miedo e inseguridad"

Plaza ha afirmado que este tipo de situaciones "no se pueden volver a repetir" porque crean en la ciudadanía "una inseguridad y un miedo innecesarios".

"¿Quién se va a plantear pasar unos días en nuestros pueblos si no se les va a garantizar que si se corta el suministro de luz se va a reparar en un tiempo prudencial?", ha cuestionado el primer edil.