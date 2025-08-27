Núñez define a Page como "el peor gestor sanitario" por su "abandono" hacia pacientes y sanitarios de la región

Durante su visita a la localidad conquense de Tarancón, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al gobierno regional la puesta en marcha del servicio de pediatría de guardia y el refuerzo del servicio diario con más profesionales de esta especialidad en el Centro de Especialidades.

Núñez, acompañado por el portavoz del PP de Tarancón, Miguel Ángel Igualada, ha subrayado que hasta ahora son los médicos de medicina general los que atienden a los niños que acuden a urgencias.

"El Centro de Especialidades de Tarancón necesita contar con pediatras de guardia para cubrir urgencias y también reforzar la atención diaria", ha señalado Núñez, recordando que la falta de personal especializado genera dificultades añadidas para las familias de la comarca.

El presidente de los populares ha aprovechado la visita para denunciar lo que considera un deterioro de los servicios básicos en la región, especialmente en la sanidad.

Mala gestión

Según Núñez, la gestión del presidente regional, Emiliano García-Page, mantiene a la sanidad "infragestionada" y provoca un "abandono preocupante" en municipios como Tarancón.

"La falta de pediatras se suma a los problemas endémicos de la región, como las largas listas de espera", ha afirmado. Núñez ha insistido en que el "desprecio y abandono" del PSOE a la sanidad está generando consecuencias graves tanto para los pacientes como para los profesionales que trabajan en los centros de salud.

Sanidad deficiente

El líder del PP-Castilla-La Mancha ha recordado que estas deficiencias incluyen la escasez de profesionales, imperfecciones estructurales en las instalaciones, listas de espera entre las peores del país y la prohibición de la carrera profesional sanitaria, medidas que, según Núñez, evidencian una gestión ineficaz.

Núñez ha advertido que si estas deficiencias no se corrigen en los próximos presupuestos regionales, Page será recordado al final de su mandato "como el peor gestor sanitario posible".

El presidente popular ha hecho un llamamiento a la Junta para que priorice la atención pediátrica en Tarancón y en otras localidades de la región, garantizando que los servicios sanitarios esenciales funcionen con profesionales adecuados y en condiciones óptimas para atender a los pacientes.