Cuatro pueblos de Cuenca llevan al Tribunal Europeo el cierre de la línea convencional de tren

Los ayuntamientos de Huete, Carboneras de Guadazaón, Villora y Camporrobles han presentado un recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el cierre de la línea de tren convencional Madrid-Cuenca-Valencia.

Denuncian que el Gobierno de España vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al dejar a provincias como Cuenca sin una "infraestructura vital y esencial" mediante un "procedimiento más que dudoso".

El alcalde de Huete, Francisco Javier Doménech, ha subrayado que es imprescindible que la decisión sea juzgada de forma "imparcial y externa", especialmente teniendo en cuenta que en el proceso intervinieron José Luis Ábalos, exministro de Fomento, e Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, ambos imputados actualmente por varios delitos.

"Ha quedado demostrado que estaban más centrados en otras cuestiones que en defender la red ferroviaria española y los derechos de los ciudadanos", ha señalado.

Batalla que viene de lejos

La denuncia ante el tribunal europeo supone un nuevo capítulo en la larga controversia por el cierre del ferrocarril convencional en Cuenca.

En 2021, varios municipios se agruparon en la plataforma "Pueblos con el Tren" para oponerse a la supresión de la línea y defender la conectividad rural.

Posteriormente, el Tribunal Supremo llegó a paralizar cautelarmente el plan del Gobierno para cerrar el servicio ferroviario.

Sin embargo, en diciembre de 2024, una sentencia del propio Supremo dio luz verde al Plan XCuenca, lo que reactivó las obras y abrió una nueva etapa de enfrentamiento político, con el PP asegurando que seguiría luchando por la vuelta del tren.

Críticas y llamamiento

Doménech ha reiterado que los pueblos afectados son víctimas de "una tremenda injusticia" y ha cargado contra los responsables socialistas "en todos los niveles" por "permitir que se discrimine de esta manera a Cuenca".

En particular, ha acusado al presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, de haber pasado de apoyar públicamente el tren a ser "cómplice de su cierre".

El regidor ha recordado que en el anterior mandato provincial ya existía un proyecto pionero, el "Serranía en Vía", que planteaba aprovechar la línea para fines turísticos y económicos mediante la rehabilitación de estaciones históricas. "¿Por qué no siguió desarrollándolo", ha cuestionado.

Recurso necesario

Asimismo, ha destacado el valor del tren como motor de sostenibilidad, turismo, riqueza y desarrollo empresarial, animando a los ciudadanos a movilizarse.

"El tren garantiza nuestro derecho a la movilidad. No podemos renunciar al progreso que trae consigo por el capricho de unos gobernantes más centrados en otros asuntos que en nuestro bienestar", ha sentenciado.

La lucha por mantener el tren convencional se ha extendido a otros puntos de Castilla-La Mancha. Domenéch ha celebrado la reciente creación en Ocaña (Toledo) de una plataforma ciudadana que, al igual que "Pueblos con el Tren", reivindica la vuelta del servicio ferroviario.

Con la vía judicial nacional prácticamente agotada tras la sentencia del Supremo, el recursos ante el TEDH se presenta como la última gran esperanza para que Cuenca y los municipios afectados logren revertir el cierre de esta infraestructura que consideran clave para su futuro.