Los invidentes también vivirán de manera plena la Semana Santa de Cuenca: por primera vez se narra una procesión

La Junta de Cofradías de la Semana Santa de Cuenca narrará por primera vez una procesión, la del Jueves Santo, para las personas invidentes afiliadas a la ONCE, y además ha editado de nuevo una tirada en braille del programa oficial de la Semana de Pasión conquense, declarada de Interés Turístico Internacional.



Esa narración de la procesión de 'Paz y Caridad' para personas invidentes será en la tarde del Jueves Santo cuando el desfile alcance las inmediaciones de la Diputación Provincial, en la calle Aguirre, según ha informado la institución nazarena en nota de prensa.



Una acción que responde a la colaboración entre la Junta de Cofradías y la ONCE para mejorar la accesibilidad de las procesiones para las personas con discapacidad visual.



En este sentido, de nuevo este año se ha editado una tirada en braille del programa oficial de la Semana Santa, y ya está disponible en las dependencias de la ONCE en Cuenca dentro del club de lectura.



Está prevista además la realización de otra actividad multisensorial como la llevada a cabo el año pasado, esta vez en el nuevo Museo de la Semana Santa de Cuenca, en una fecha por determinar.

Colaboración

La colaboración con ONCE Cuenca, ha agregado la Junta de Cofradías, se enmarca dentro de un plan que contempla otras acciones, como la instalación de rampas para facilitar la visibilidad a personas con movilidad reducida en algunos puntos del recorrido, que se llevó a cabo por primera vez en 2023 y que en 2024 se reforzó con otra rampa más, o la presencia de un intérprete de Lengua de Signos (LSE) en los actos de presentación del Cartel Oficial y del Pregón de Semana Santa, entre otros.



La Semana Santa de Cuenca arranca el 11 de abril con el pregón del periodista Juan Ignacio Cantero.