El Cuponazo de la ONCE deja 400.000 euros en un pueblo de Cuenca

El vendedor de la ONCE José Luis Molina Buitrago.

Varios vecinos del pueblo conquense de Motilla del Palancar van a despedir el año 2022 con una lluvia de dinero. Allí se han despachado diez cupones premiados del Cuponazo de la ONCE, gracias al vendedor Jesús Puig Peñarrubia. Cada uno de ellos ha sido agraciado con 40.000 euros.

El Cuponazo del viernes 30 de diciembre, el último del año, ha repartido un total de 9.960.000 euros entre localidades de siete comunidades autónomas. El nuevo Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de seis millones de euros y 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.

En esta ocasión, los seis millones de euros se han marchado hasta Almàssera. El vendedor de la ONCE José Luis Molina Buitrago es quien ha llevado la localidad valenciana, con diez cupones premiados, uno de ellos con los seis millones del Cuponazo y otros nueve agraciados con 40.000 euros cada uno.

"Estoy flipando y emocionado. Estaba cenando tranquilamente pensando en el día de Nochevieja, cuando me han llamado para decirme que había repartido un dineral. Es muy emocionante y eso que no me ha tocado a mí", ha expresado el vendedor tras conocer que había repartido este premio.

José Luis Molina ha detallado que ha vendido los cupones "por toda la localidad de Almassera". "Todos los días recorro el pueblo y voy dejando cupones e ilusión en varios establecimientos y empresas", ha indicado.

