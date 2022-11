Denuncian que la Diputación de Cuenca debe 128.000 euros a sus empleados: "Hay que cumplir"

Un total de 172 empleados de la Diputación de Cuenca han denunciado que todavía no han recibido los 128.021,81 euros del Fondo Social, regulado en el Artículo 21 del Acuerdo/Convenio Marco, al que tienen derecho. La partida para este fin cuenta con un total de 260.000 euros y los trabajadores han criticado que se les debería haber entregado el dinero en el mes de octubre.

Según han explicado en nota de prensa, estas ayudas fueron aprobadas en el pleno que la Institución Provincial celebró el 30 de diciembre de 2020. Entre los conceptos para poder solicitarlas se encuentran los de material escolar, atención a hijos discapacitados y gastos médicos y farmacéuticos.

Respecto a las cantidades, han informado que la Diputación adeuda a cada uno de ellos entre 455 y 924 euros, un dinero que ya adelantaron en su momento al ser una ayuda cuya concesión hay que justificar previamente y con el que confiaban contar en el mes de octubre.

Reclamación por escrito

Más de una veintena de afectados ya han presentado una reclamación por escrito al presidente, Álvaro Martínez Chana, solicitando el pago junto a los intereses de demora y han advertido que "de no proceder al abono se emprenderán las acciones legales oportunas en aras de hacer valer el derecho de esta parte". De hecho, algunos de ellos incluso han presentado un recurso contencioso-administrativo por este motivo.

Tal y como han señalado, en los decretos firmados ya aparecían publicadas las cantidades a pagar a cada uno de ellos junto a sus nombres. Tradicionalmente esta ayuda se abonaba en septiembre, pero por segundo año consecutivo el actual equipo de Gobierno lo había pospuesto a la nómina de octubre.

Para los trabajadores "no existe justificación alguna para este retraso" y "no basta con que el diputado responsable de Personal, Carlos Muelas, envíe una circular en la que pide comprensión y confianza". "No se trata de que tengamos más o menos paciencia, sino de que se cumpla con el funcionamiento acordado y aprobado en tiempo y forma", han zanjado.

