Mota del Cuervo gana el Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia

La Asociación Musical Moteña, bajo la dirección de José Enrique Martínez Esteve, y con un total de 351 puntos, ha resultado ganadora de la Sección Primera, del 134 Certamen Internacional de Bandas de Música “Ciutat de Valencia” 2022 que se está celebrando en el Palau de les Arts. La Banda interpretó el pasodoble “Cielo Andaluz” de Pascual Marquina y como obra libre el “Quervo. Symphonic Variations on a Folk Song. For Wind Band” de Martínez Gallego, composición encargada por el Ayuntamiento de Mota del Cuervo para la Asociación. La obra obligada ha sido “Bookmarks from Japan” Symphony No. IV de Julie Giroux.

El folklore moteño, con sus seguidillas y sus torrás, que esta banda no ha dejado dormir el sueño de los justos, tal y como ha expresado en tantas ocasiones su compositor, Martínez Gallego, ha calado en el jurado y por supuesto en el público del Palau, que les ha regalado un sonoro y eterno aplauso al finalizar su actuación.

Desde el Ayuntamiento han destacado la perfecta actuación de la banda moteña, felicitando a todos sus integrantes y agradeciéndoles el trabajo de estos últimos meses cargados de esfuerzos, sacrificios y preparativos para llegar a este momento.

La Banda de Mota del Cuervo alcanza un cénit que la proyecta a nivel nacional, en uno de los certámenes más reconocidos mundialmente y que la lleva a afrontar nuevos retos, llevando el nombre de Mota del Cuervo a lo más alto del panorama bandístico.

La Asociación Musical Moteña ha participado en la sección segunda, para bandas de hasta 110 componentes, obteniendo un premio de 6.000 euros.

Hasta Valencia se han trasladado el alcalde de la localidad, Jacobo Medianero, y la concejala de Cultura, Maite Pérez, a los que se han sumado más de un centenar de vecinos y vecinas que han disfrutado de la gran actuación .

La Asociación Musical moteña ha tenido el honor de devolver al público valenciano una obra olvidada de un compositor valenciano, en un Certamen por el que habrán pasado este domingo, más de 2.000 músicos y 26 sociedades musicales, 15 de ellas en concurso.

Sigue los temas que te interesan