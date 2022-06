Lío con las liquidaciones de basuras a propietarios de viviendas turísticas en Cuenca

El Grupo Municipal Popular de Cuenca ha afirmado que ha tenido conocimiento de las quejas que han formulado decenas de autónomos y pymes, todos ellos propietarios de viviendas de uso turístico, motivadas por la comunicación de liquidación sobre la tasa de recogida de residuos en las que se les solicitan el pago de los últimos cuatro años, "siendo estas cantidades muy elevadas, que han levantado ampollas en el sector".

Y es que, según han apuntado los 'populares', "el PSOE no ha dudado en manipular el escrito de comunicación de propuesta de liquidación, ya que parte del mismo no se corresponde con lo recogido en la ordenanza". "Las viviendas de uso turístico han sido reguladas posteriormente a la última modificación de la ordenanza Nº 10 Reguladora de la Tasa y por tanto no se hacía referencia en la misma", añade.

Asimismo, desde la bancada 'popular', en relación a lo pagado ya por estas viviendas, han apuntado que "se les ha intentado aplicar el cobro de los últimos cuatro años y ni siquiera se les han descontado lo que ya habían pagado como viviendas, ni las reducciones aplicadas por el COVID a este tipo de negocios".

Atrasos

Si se tiene en cuenta lo que indica la ordenanza, los 'populares' han resaltado que "lo que es más flagrante es que se piden los atrasos, pero las VUT no están contenidas en la ordenanza que recoge el cuadro de tarifas, algo lógico puesto que la regulación de estas es posterior a la última modificación de la ordenanza, pero algo que deberían haber regulado antes de requerir estas cantidades".

Para concluir y teniendo en cuenta las actuaciones en esta legislatura tanto del PSOE como de sus incondicionales socios de CnU, el PP en el Ayuntamiento de Cuenca ha querido recalcar que "todo esto no es nuevo, todavía no han hecho nada que no sea con la intención ahogar más a nuestro vecinos, autónomos y Pymes, como si no tuviéramos bastante con las subidas del gas, electricidad, combustibles y la cesta de la compra".

