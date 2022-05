Once ayuntamientos alegan contra el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia

Un total de 11 ayuntamientos de las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia han reclamado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) que se rechace la propuesta de excluir de la Red Ferroviaria de Interés General la línea férrea Aranjuez-Valencia Sant Isidre.

Las alegaciones fueron enviadas a los ayuntamientos afectados por el cierre de esta línea de ferrocarril convencional por la agrupación Pueblos por el Tren, con textos preparados por las plataformas en defensa del ferrocarril, los sindicatos y los propios Consistorios, ha informado la plataforma este viernes, el día que ha acabado el plazo establecido para presentar alegaciones.

En sus alegaciones, las entidades locales han expresado su "rotundo rechazo" a la clausura de esta línea de ferrocarril, porque entienden que "no se dispone de información contrastada, no se ha seguido el procedimiento legal para efectuar el cierre" y también "porque no se puede afirmar que la línea carezca de rentabilidad económica y social cuando no se han aportado informes al respecto".

Peticiones

Atendiendo a estas consideraciones, han solicitado que se rechace la propuesta de exclusión de la red Ferroviaria de Interés General de la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Sant Isidre.

También han demandado que se declare la nulidad del expediente tramitado, "ordenando la reposición de las actuaciones al momento de su inicio, así como la nulidad de todas las actuaciones", incluyendo el 'Protocolo XCuenca', entre otras peticiones como el restablecimiento de los servicios ferroviarios entre Cuenca y Utiel (Valencia), "suspendidos sin justificación real".

En el texto remitido al Ministerio, los ayuntamientos han hecho hincapié en la falta de informes y documentación que respalde la decisión de clausura de la línea, así como en "el incumplimiento manifiesto en el procedimiento legal para conseguir dicho fin".

Acciones legales

Al respecto, los ayuntamientos están estudiando emprender acciones legales "basadas en todos los hechos e incumplimientos expuestos en el pliego de alegaciones", y han solicitado que se suspenda cautelarmente el procedimiento de clausura, y se revise "la legalidad de lo acometido por el Gobierno de España en coalición con el Gobierno de Castilla la Mancha, de la Diputación de Cuenca y del Ayuntamiento de Cuenca".

Los ayuntamientos que han presentado alegaciones son los de Madrid, Santa Cruz de la Zarza (Toledo), los de Vellisca, Huete, Castillejo del Romeral, Cañada del Hoyo, Carboneras de Guadazaón, Arguisuelas, Yémeda y Víllora, en la provincia de Cuenca, y el de Camporrobles (Valencia).

Sigue los temas que te interesan