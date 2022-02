El proyecto 'X Cuenca' incorporará un 'tren madrugador' que conecte con Madrid

La puesta en marcha por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del proyecto 'X Cuenca' permitirá establecer una nueva oferta de transporte para los ciudadanos de Cuenca, que se extenderá al resto de ciudadanos de la provincia gracias a este proyecto integral de movilidad territorial emprendido en cooperación con el resto de administraciones territoriales implicadas.

El proyecto persigue mejorar la eficiencia del sistema de transportes mediante una reorganización de los servicios del eje Madrid-Cuenca-Valencia basada en utilizar la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Albacete como eje troncal de transportes para la conexión de las tres capitales, apoyada en un sistema de transporte por carretera que daría servicio a las diferentes poblaciones de la línea ferroviaria convencional y utilizando la estación de Cuenca-Fernando Zóbel como 'hub' de enlace con los trenes de Alta Velocidad, según ha informado el Ministerio en nota de prensa.

Así, la mejora de los servicios ferroviarios por la línea de alta velocidad entre Madrid, Cuenca y Albacete se establecerá mediante diversos instrumentos. En primer lugar, un nuevo servicio a primera hora, el llamado 'tren madrugador', que llegaría a Madrid en el entorno de las 8.00 horas, y otro nuevo servicio de vuelta a media tarde. Este nuevo servicio conectaría Cuenca con Albacete y Madrid.

Se podrán usar todos los bonos

Desde el Ministerio también han destacado una nueva iniciativa "pionera" de mejora de las condiciones para usuarios recurrentes, de modo que, tanto en el 'tren madrugador' como en toda la oferta actual existente de AVE que conecta la capital de Cuenca con Madrid y con Albacete, se permitirá el uso de todos los títulos de movilidad recurrente existentes actualmente --Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10, Tarjeta Plus 10-45 y Tarjeta Plus Estudiantes--.

En suma, desde el Mitma defienden que este nuevo proyecto permitirá aumentar la oferta de conexión de Cuenca y de toda la provincia gracias al nuevo enfoque centrado en el ciudadano que recoge el proyecto 'X Cuenca', "con un abanico de precios asequibles y dando especial respaldo a los usuarios recurrentes".

Así, el nuevo servicio 'madrugador' dispondrá de tarifas en el entorno de los 26 euros por trayecto Cuenca-Madrid en un ida y vuelta, o de 13 euros en un Cuenca-Albacete, y estará abierto a todo tipo de usuarios, tanto recurrentes como no recurrentes.

En el caso de los viajeros recurrentes, estas tarifas se verían mejoradas de forma sensible, llegando a descuentos del 50 por ciento para el AbonoPlus, con la circunstancia de que podrían utilizarse en toda la oferta AVE de la ciudad de Cuenca actual, que dispone en la conexión Madrid-Cuenca-Valencia de 15 servicios diarios o en los 11 en la conexión Cuenca-Albacete.

Añadido a lo anterior, también se está estudiando la viabilidad de incorporar a este esquema de viajeros recurrentes los itinerarios Cuenca-Valencia, Cuenca-Toledo y Albacete-Toledo.

