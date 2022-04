Preocupación en Cuenca: dicen que el ATC sigue siendo "la opción más valorada" por el Gobierno

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, tras la publicación del Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos y de su Estudio Ambiental Estratégico, ve "preocupante" que construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC) "siga siendo la opción más valorada para almacenamiento intermedio -aunque se contempla la alternativa de siete almacenes temporales descentralizados en cada una de las centrales nucleares- así como que siga siendo la "opción preferida" desde el punto de vista ambiental y económico.

En un comunicado, la Plataforma ha observado "aspectos positivos" en ese documento, como la incorporación de varias de las sugerencias registradas por la Plataforma en agosto de 2020, como contemplar la alternativa de los almacenes temporales en cada central y tener en cuenta el impacto del transporte de los residuos.

No obstante, no son ni mucho menos tan optimistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha asegurado que con el nuevo texto "queda claro que Villar de Cañas no albergará el ATC". Entre los aspectos preocupantes, este colectivo refiere que se mantenga el ATC como opción preferida desde el punto de vista ambiental y económico, puesto que se señala un sobrecoste de la opción sin ATC de 2.124 millones de euros, aunque la Plataforma opina que "no está suficientemente detallado este coste adicional".

Puntuación

Según han explicado, la elección de alternativas se plasma en una matriz multicriterio que valora a la opción con ATC en 19,30 puntos, mientras que a la opción con siete almacenes temporales le asigna 28,32 puntos.

Además, indican que "si finalmente hay ATC y con el calendario propuesto -inicio de la construcción en 2023 y del funcionamiento en 2030-, la única posibilidad sería que el ATC se ubique en Villar de Cañas".

Actualmente, el procedimiento administrativo para el licenciamiento del ATC de Villar de Cañas está suspendido, pero no cerrado, como ha recordado la Plataforma, que señala que ese procedimiento solo precisa de dos informes: el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) -que se paró cuando se había realizado el 98 % de los trabajos- y la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "también muy avanzada".

El portavoz de la Plataforma, Carlos Villeta, ha declarado que continúan "preocupados pues el ATC de Villar de Cañas no desaparece de los planes después de tanto tiempo. Por eso debemos seguir activos. Presentaremos unas alegaciones lo más completas posibles para intentar que se acabe de una vez por todas este sinsentido".

