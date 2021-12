El Ayuntamiento prevé inversiones por más de 20 millones de euros en 2022

El concejal de Hacienda, Promoción Empresarial y Empleo, y Patrimonio del Ayuntamiento de Cuenca, Juan Manuel Martínez Melero, ha adelantado este lunes algunas cifras correspondientes al Presupuesto municipal para 2022, aprobado el pasado viernes en Junta de Gobierno Local y que ha sido ya enviado al Ministerio de Hacienda "a la espera del pertinente informe preceptivo y vinculante para continuar su trámite en Comisión de Hacienda y, a continuación, su aprobación inicial en pleno", ha apuntado, explicando que las cuentas prevén inversiones por más de 20 millones de euros.

Unas cuentas que están conformadas, en el estado de ingresos, por 55,3 millones (que crecen hasta 56,4 millones en el consolidado) y, en el estado de gastos, por 54,6 millones (cifra que alcanza los 55,7 millones en el consolidado). Un Presupuesto que, según el edil, "se ha podido nivelar por la vía del aumento de los ingresos, a pesar de la reducción en algunos capítulos"; y es que los ingresos por el impuesto de plusvalía se reducen en más de un millón de euros, pero sí experimentan un "indispensable" crecimiento la Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y por ejemplo el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), ha informado, con el que se prevén recaudar casi 800.000 euros ante el incremento de licencias emitidas.

Martínez Melero ha puesto el acento en la reducción de deuda pública con el objetivo de que el Ayuntamiento salga del Plan de Ajuste que tanto limita sus movimientos, lo que supone el aumento de los gastos en los capítulos III y IX para afrontar esta cuestión. Punto en el que ha expuesto que 2021 se va a finalizar con una deuda viva de 49,2 millones, mientras que la previsión es terminar 2022 con una deuda viva de 41,4 millones --entre las amortizaciones que se deben incluir necesariamente en el presupuesto y las que se van a realizar cancelando otro de los préstamos vigentes--.

Esto supondría "alcanzar casi la cifra del 75% de los recursos ordinarios del Ayuntamiento, lo que nos permitiría casi con seguridad salir de las condicionalidades impuestas por el Plan de Ajuste", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, a la cifra de 3,2 millones en inversiones reales plasmada en el proyecto de Presupuestos municipales para 2022 hay que sumar los 6,5 millones del actual ejercicio que se están tramitando y los 11 millones de incorporación del remanente, que incluiría los fondos Edusi, por lo que "el Ayuntamiento de Cuenca prevé inversiones por valor de más de 20 millones para el próximo año".

Con respecto a la deuda, ha enfatizado que en lo que va de legislatura la reducción de la misma --de junio de 2019 a diciembre de 2021-- se cifra en 12,3 millones de euros, pasando de 61,5 millones que había al inicio de la legislatura a los 49,2 millones actuales. Una "importante" cifra que se debe, ha dicho, a que "no se ha suscrito ninguna nueva operación de crédito, es decir, no se ha pedido ningún préstamo nuevo al margen de la reagrupación de préstamos que se realizó en 2019, que no es lo mismo".

Cifras de reducción de deuda que no se alcanzaron en la pasada legislatura debido a que "a la vez que se amortizaba deuda se seguían solicitando nuevos préstamos", ha puntualizado.

Plusvalía y PIE

Retomando el asunto del crecimiento a nivel presupuestario, el concejal de Hacienda ha explicado, con el objeto de trasladar estas cifras, que la recaudación por el impuesto de plusvalía --tras los cambios con la sentencia que impidió la liquidación de este impuesto para las entidades locales-- en 2022 alcanzará los casi 2,2 millones de euros, frente a los 3,1 del actual ejercicio, reducción debida a la minorización en la previsión de ingresos respecto a la previsión inicial y la cifra final aplicando el nuevo método de cálculo; a lo que hay que añadir la devolución de ingresos indebidos por este impuesto tras la citada sentencia, que alcanzan los 254.000 euros.

En cuanto a la PIE sí aumenta, pues pasa de los casi 12,6 millones de 2021 a 14,2 millones en 2022, "lo que supone un incremento de más de 1,6 millones de ingresos para el Ayuntamiento por esta vía".

A esto se suma la compensación por el saldo negativo de la PIE de 2020 "debido a la pandemia". Según ha explicado Martínez Melero, el Ministerio ha comunicado el saldo negativo de las entregas a cuenta del ejercicio 2020 en -1,6 millones, "cantidad que en principio se debe detraer de las entregas a cuenta de la PIE de 2022. Pero según comunicación del Ministerio el proyecto de PGE contempla compensar a las entidades locales esos saldos negativos, de manera que el Ayuntamiento no tendrá que minorar esa cantidad".

Por tanto, "el crecimiento a nivel presupuestario con respecto a la PIE para el ejercicio 2022, si tenemos en cuenta tanto el crecimiento real de los ingresos como la no devolución del saldo negativo de 2020 por vía de devolución de ingresos, será de más de 3,3 millones de euros", ha argumentado.

