Alertan de la falta de personal en el Hospital de Cuenca y piden una solución "de inmediato"

El Partido Popular de Cuenca ha alertado este jueves del "cada vez más evidente y alarmante deterioro de los servicios que presta el Hospital Virgen de la Luz", ya que, según ha indicado, “se va reduciendo personal y ello repercute en la atención prestada a los pacientes”.

Según ha informado el PP, dos claros ejemplos de esta situación son "la ausencia de radiólogos de guardia varios días al mes" y la presencia de "un solo profesional en cirugía vascular". Además, desde el Grupo Popular denuncian el hospital no disponga de un psiquiatra de guarda presencial, "una figura que se viene reclamando desde hace años".

Los populares acusan a la dirección del hospital y al Sescam de “una clara falta de profesionalidad y de previsión de cara a la gestión de esta situación”, y critican que en el servicio de radiología, "una parte del personal esté excluido de la realización de guardias por razones de edad". "Las dos únicas contrataciones nuevas que se han realizado para paliar esta carencia han sido de dos profesionales sin título homologado, con lo cual no pueden quedarse de guardia porque no se les permite asumir esa responsabilidad”, han apuntado.

La modalidad del radiólogo “localizado” no suple, aseguran los populares, a su presencialidad, ya que "la rapidez de diagnóstico es menor". Además, critican que de esta forma "el paciente se queda en manos de la tecnología, es decir, de que en ese momento de urgencia en el Hospital funcione correctamente la vía telemática que se utilice para que al radiólogo, donde se encuentre, le llegue todo el volumen de imágenes de la prueba que se le ha realizado al paciente”.

Los populares calculan que, si no se soluciona este problema de inmediato, “pueden llegar hasta diez los días que no tengamos radiólogos de guardia de presencia física” y alertan sobre “las consecuencias directas de este recorte en el servicio, como que se retrase la realización de pruebas o que se llegue, incluso, a no realizarlas”.

Cirugía vascular

Por otro lado, el PP ha denunciado que "el servicio de Cirugía vascular tampoco pasa por sus mejores momentos", ya que de los tres profesionales que tenía esta especialidad hace años, se pasó a dos durante la anterior gerencia del Virgen de la Luz para, en la actualidad, solamente contar con uno. “Siempre se ha tenido un apoyo externo en este servicio de otro hospital de la región, pero aquí se podían realizar determinadas actuaciones. Ahora mismo es incluso difícil que al contar con un solo facultativo, éste pueda entrar en quirófano”, han indicado.

El PP ha querido llamar la atención sobre las reivindicaciones que desde el propio Colegio de Médicos de Cuenca se llevan realizando desde hace años y que avisan de que “en pocos años, hasta el 30 por ciento de nuestros profesionales se van a jubilar”. Por ello, piden a los actuales gestores de la Sanidad en Castilla-La Mancha "hacer atractiva Cuenca para los médicos y ofrecerles contratos encaminados a crearles una estabilidad profesional y personal en la capital".

